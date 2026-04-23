Review Teufel Cinebar 22: met deze soundbar haal je bioscoopgeluid in huis

De Teufel Cinebar 22 is een krachtige soundbar, maar is die de prijs waard? Dat lees je in onze review van de Teufel Cinebar 22!

Pluspunten Goede geluidskwaliteit

Goede geluidskwaliteit Afstandsbediening met eenvoudige bediening

Afstandsbediening met eenvoudige bediening Krachtige bas

Krachtige bas Complete set met speakers en subwoofer Minpunten Geen AirPlay

Geen AirPlay HDMI-kabel ontbreekt

HDMI-kabel ontbreekt Behoorlijk grote soundbar

Televisies zijn tegenwoordig zó dun, dat het vaak aan goede luidsprekers ontbreekt. Valt de audiokwaliteit van jouw televisie tegen? Dan is een soundbar een mooie toevoeging. Teufel is een bekend merk dat al jaren luidsprekers en andere audioapparatuur van hoge kwaliteit aanbiedt. Daar is nu de Teufel Cinebar 22 bij gekomen, die je voor 599 euro in huis haalt. Voor 300 euro meer maak je de set compleet met twee extra speaker, maar is de prijs van 899,99 euro dat waard? Dat lees je in deze review!

Strak ontwerp

Bij het kiezen van een soundbar is het ontwerp niet onbelangrijk, het apparaat krijgt immers een prominente plek in je woonkamer of in een andere ruimte. Teufel heeft bij de Cinebar 22 gekozen voor een strak ontwerp. Je hebt de keuze uit een zwarte en witte uitvoering, voor deze review hebben we de zwarte soundbar getest. Wij zijn erg te spreken over het strakke ontwerp, dat is voorzien van een klein display waarop je de belangrijkste informatie ziet.

Wel moet gezegd worden dat het een behoorlijk groot apparaat is. Voor deze review hebben we de Teufel Cinebar 22 met twee televisies getest en bij beide apparaten hadden we problemen met het plaatsen van de soundbar. Het toestel is redelijk hoog (7,8 centimeter), waardoor we het onderste gedeelte van het beeldscherm niet meer konden zien bij de eerste televisie. Met een breedte van 100 centimeter past de soundbar bovendien nét niet tussen de pootjes van onze 55-inch televisie. Houd daar rekening mee als je een relatief klein televisiemeubel hebt, deze soundbar neemt nu eenmaal wat ruimte in beslag.

Eenvoudige installatie

De Teufel Cinebar 22 heeft een behoorlijk gewicht van 5,14 kilogram, maar als die eenmaal op zijn plek ligt is het installeren zo gebeurt. Om de soundbar aan te sluiten steek je de meegeleverde stekker simpelweg in het stopcontact en sluit je het apparaat aan op je televisie. Dat doe je met een HDMI-kabel, maar die wordt helaas niet meegeleverd met de Cinebar 22. Heb je geen extra HDMI-kabel liggen? Die moet je dan dus eerst los aanschaffen, dat wij jammer vinden bij een soundbar van deze prijsklasse.

Eenmaal ingestoken in het stopcontact en aangesloten op de televisie wijst de installatie zich vanzelf. Groot voordeel is dat de Teufel Cinebar 22 een Nederlandstalig menu heeft, zodat je niet hoeft te raden waarvoor bepaalde instellingen zijn bedoeld. Het bedienen van de soundbar doe je met de afstandsbediening (mét meegeleverde batterijen). Deze hebben wij alleen gebruikt voor het instellen van de soundbar, daarna kun je het volume ook regelen met de afstandsbediening van de televisie.

Subwoofer en extra speakers

Het belangrijkste van de soundbar is natuurlijk het geluid. Bij de Teufel Cinebar 22 hoef je geen zorgen te hebben over de audiokwaliteit, want de speakers zijn héél erg goed. Voor deze review hebben we de complete set kunnen testen, met twee extra speakers en een subwoofer. Vooral laatstgenoemde werkt enorm goed, je voelt de trillingen alsof je in de bioscoop zit. Als je daarvan geen liefhebber bent kun je de subwoofer ook zachter zetten met de afstandsbediening van de soundbar.

De twee extra speakers worden geleverd met een standaard, zodat je zelf bepaalt op welke manier je ze in de ruimte plaatst. We hebben een speaker op het televisiemeubel gezet, de tweede staat op de standaard naast het meubel. De speaker op de standaard ziet er eveneens strak uit, maar heeft een kabel die moeilijk weg te werken is. De meegeleverde kabel is door de uiteindes te dik voor de opening in de standaard, dus daarvoor zou je los een nieuwe moeten aanschaffen. Een iets dunnere kabel was naar onze mening handiger geweest, om de afwerking van de speaker nog strakker te maken.

Héél goed geluid

Het verbinden van de speakers en de subwoofer met de soundbar ging probleemloos, de Teufel Cinebar 22 registreerde de apparaten vrijwel direct. De verbinding tussen de apparaten is draadloos, waardoor je de speakers en de subwoofer kunt plaatsen waar je wilt. We merkten wel dat het even zoeken is naar de juiste instellingen bij het verdelen van het geluid, maar dat is alsnog eenvoudig gedaan met de afstandsbediening. De soundbar heeft bovendien de optie om vertraging in de audio weg te nemen, zodat het beeld en geluid mooi gelijklopen.

Eenmaal juist ingesteld is het vooral genieten van de audio bij de Teufel Cinebar 22. Onze filmavonden hebben een heel andere beleving gekregen, zeker door de sterke bas van de subwoofer. Die komt overigens met pootjes, die je er zelf onder kunt plakken – wel zo prettig voor de (onder)buurman. Je kunt de subwoofer zowel staand als liggend plaatsen, wij hebben ervoor gekozen om het apparaat rechtop te zetten. De subwoofer is vrij smal, waardoor de niet te veel opvalt in de ruimte.

De soundbar, speakerset en subwoofer zorgen voor geluid dat van alle kanten komt. Dolby Atmos had naar onze mening voor nóg meer surround sound mogen zorgen, maar dat kan ook liggen aan de vrij grote woonkamer waarin we de soundbar hebben geplaatst. Al met al haal je met deze soundbar bioscoopgeluid in huis, dat zowel je serie- als filmavonden naar een veel hoger niveau tilt.

Geen AirPlay, wel Bluetooth

Groot gemis bij de Teufel Cinebar 22 is AirPlay, of überhaupt een internetverbinding. De soundbar heeft geen ondersteuning voor wifi en is alleen te bedienen via de afstandsbediening. Het is dus niet mogelijk om de instellingen van de Cinebar 22 aan te passen via een applicatie. Dat vinden we jammer, want een app had de soundbar nog completer gemaakt. Hetzelfde geldt voor AirPlay: je bent nu afhankelijk van je televisie of je muziek kunt afspelen op deze manier.

Draadloos muziek afspelen is overigens wel mogelijk bij de Teufel Cinebar 22. De soundbar werkt met Bluetooth 5.3, zodat je alsnog audio vanaf je smartphone kunt afspelen. Met deze verbinding wordt helaas wel álle audio afgespeeld, waardoor je muziek dus wordt onderbroken als je even een video op Instagram of YouTube kijkt. Wil je dat voorkomen? Dan moet je muziek afspelen via je televisie, bijvoorbeeld via de Spotify-app.

Conclusie

De Teufel Cinebar 22 is een strakke soundbar die iedere televisie van bioscoopgeluid voorziet. Het is een relatief groot apparaat, maar voor dat formaat krijg je ook wat. De soundbar beschikt over ontzettend helder geluid, dat wordt versterkt als je voor het complete systeem met extra speakers kiest. Zeker door de sterke bas van de subwoofer voelt het alsof je bioscoopgeluid in huis haalt. De sterkte van de bas (en alle andere geluidsniveaus) zijn eenvoudig aan te passen met de afstandsbediening van de soundbar. Bij de Teufel Cinebar 22 krijg je helaas geen HDMI-kabel meegeleverd, verder ontbreekt AirPlay bij de soundbar. Je kunt je favoriete muziek alsnog draadloos afspelen via de bluetooth-verbinding, maar AirPlay had de Cinebar 22 wat ons betreft écht compleet gemaakt. Dat neemt niet weg dat dit een ontzettend goede soundbar is, die je serie- en filmavonden naar een hoger niveau tilt. We raden aan om voor de set met extra speakers te kiezen, om het maximale uit de soundbar en subwoofer te halen. Voor een relatief betaalbare prijs haal je zo een prachtig audiosysteem in huis, dat die prijs meer dan waard is!

