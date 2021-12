Je iPhone heeft een geheime buienradar – zo activeer je hem

Met een regenradar zie je of je een paraplu nodig hebt als je naar buiten gaat. En wist je dat de Weer-app van de iPhone een geheime buienradar heeft waarin je ziet wanneer en waar het gaat regenen?

iPhone buienradar

Zeg je regenkaart, dan zeg je Buienradar. Maar sinds iOS 15 is het niet per se nodig om deze buienvoorspeller te installeren. De Weer-app heeft ook zoiets, al is de optie behoorlijk verstopt. Dit is hoe je naar de geheime regenkaart van Apple navigeert:

Open de Weer-app van je iPhone; Tik linksonder op het kaart-achtige icoon; Tik rechtsboven op het icoon met de gestapelde vierkantjes; Kies voor ‘Neerslag’.

De app laat automatisch een 12-uurs timelapse zien van de neerslag gedurende de dag. De kleuren geven aan hoeveel regen er in deze periode naar verwachting valt. Linksonder kun je op de pauzeknop drukken en zelf scrollen om te zien wanneer en waar het gaat regenen.

Regenkaart Weer-app Apple

De regenkaart is niet erg gedetailleerd, daarvoor heb je nog de Buienradar-app nodig. Maar het is leuk dat de Weer-app nu ook zo’n kaart heeft, en we verwachten dat Apple meer functies toevoegt. Binnenkort waarschuwt de Weer-app bijvoorbeeld met een melding als het gaat regenen. In sommige landen is deze optie er al.

Er zijn ook kaarten voor de temperatuur en luchtkwaliteit. Om deze te zien, tik je in de regenkaart-weergave rechtsboven op de knop met de drie vierkantjes. De temperatuurkaart spreekt voor zich; de kleuren geven een indicatie van de temperatuur. Donkerblauw (of zelfs paars) is ijzig koud en donkerrood is bloedheet. Bij de luchtkwaliteit zie je op een schaal van blauw naar rood hoe schoon de lucht is.

