Geluid van meldingen aanpassen op je iPhone: dat doe je zo

Met iOS 17.2 krijg je eindelijk de mogelijkheid om het geluid van de meldingen op je iPhone aan te passen. Wij leggen je uit hoe je dat doet!

Notificatiegeluid aanpassen in iOS 17.2

Apple heeft deze week iOS 17.2 uitgebracht, waarmee een aantal handige functies naar je iPhone komen. De compleet nieuwe Dagboek-app is eindelijk beschikbaar en Berichten is uitgebreid met nieuwe features. Een andere kleine aanpassing in iOS 17.2 is het veranderen van het notificatiegeluid van je iPhone. Je kunt nu namelijk zelf kiezen welk geluid je hoort als je een melding binnenkrijgt.

Dit geluid hoor je vervolgens bij alle apps die geen eigen notificatiegeluid hebben. Eerder was dit nooit mogelijk bij de iPhone, maar daar komt nu dus eindelijk verandering in! Zo ben je niet meer afhankelijk van Apple’s eigen notificatiegeluid, maar kun je kiezen welk geluid jij het fijnst vindt. Wil je de meldingen op je iPhone een ander geluid geven? Wij leggen je uit hoe je dat doet.

Geluid van meldingen aanpassen op je iPhone

Het is met iOS 17.2 dus eindelijk mogelijk om het geluid van de meldingen op je iPhone aan te passen. Wel zo handig, want veel mensen vinden het nieuwe notificatiegeluid van iOS 17 te zacht. Nu is het niet alleen mogelijk om het volume aan te passen van de meldingen, maar ook om een compleet ander geluid te kiezen. Dat doe je als volgt:

Ga naar ‘Instellingen’ op je iPhone; Kies voor ‘Horen en voelen’; Tik op ‘Standaardmeldingen’; Selecteer tot slot je nieuwe notificatiegeluid.

Weet je nog niet welk geluid je wilt kiezen? Dan kun je ze gemakkelijk allemaal uitproberen, dat doe je door op de verschillende notificatienamen te tikken. Het is ook mogelijk om een nieuwe meldingstoon te kopen in de Tones Store. Hiervoor betaal je dan wel 0,99 euro, het nieuwe notificatiegeluid blijft vervolgens op je iPhone staan. Zo heb je de keuze uit nog meer meldingstonen voor je telefoon!

Meer over iOS 17.2

Je hebt met het aanpassen van het geluid van de meldingen op je iPhone dus weer iets meer vrijheid in iOS 17. Dat past bij eerdere nieuwe functies, zoals het personaliseren van je toegangsscherm en het aanpassen van het lettertype op je vergrendelscherm. Wil je meer weten over de nieuwste update voor je iPhone? Lees dan hier alles over iOS 17.2!