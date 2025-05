Draaiende widget toevoegen aan het beginscherm van je iPhone (dat doe je zo)

Wil jij het beginscherm van je iPhone verbeteren? Dan is een draaiende widget een toffe toevoeging op je iPhone! Zo voeg je de widget toe.

Widgets op de iPhone

Met iOS 14 bracht Apple grote veranderingen naar de iPhone. Sinds die generatie van het besturingssysteem is het mogelijk om widgets toe te voegen aan het beginscherm van de smartphone. Met iOS 17 en iOS 18 heeft Apple meer functies naar de widgets gebracht, want die zijn nu eindelijk interactief en in verschillende formaten beschikbaar. Wil je nóg meer functies voor de widgets op je iPhone? In dat geval biedt Quike Widget toffe mogelijkheden:

Quike Widget 妮琳 张 8.4 (403 reviews) Gratis via App Store via App Store

De applicatie is gratis beschikbaar in de App Store en is kosteloos te gebruiken. Met Quike Widget krijg je veel meer mogelijkheden bij het instellen van widgets. Zo kun je indelingen kiezen, die Apple (nog) niet heeft toegevoegd aan iOS 18. Dit is een gemakkelijke manier om het beginscherm van je iPhone opnieuw in te delen. Benieuwd hoe je een draaiende widget toevoegt aan je iPhone? Wij leggen het uit!

Draaiende widget instellen

Om een draaiende widget toe te voegen aan je iPhone moet je een applicatie als Quike Widget installeren op je iPhone. Apple biedt zelf niet de mogelijkheid voor dergelijke widgets, waardoor je afhankelijk bent van een app van een derde partij. Heb je Quike Widget gratis op je iPhone gedownload? In dat geval kun je aan de slag met het toevoegen van nieuwe widgets. Je zet de draaiende widgets als volgt op je beginscherm:

Open ‘Quike Widget’ op je iPhone; Tik op ‘Transparant’; Stel onder ‘Normal mode’ en ‘Dark mode’ een screenshot van je beginscherm (zonder apps) in; Kies voor ‘Large’ en tik op ‘Add’; Selecteer ‘Circle icon’; Tik op een icoontje om een andere app te selecteren; Ga vervolgens onder ‘Background picture’ naar het tweede rondje met rasters; Tik op ‘Top’ of ‘Bottom’, afhankelijk van de positie van de widget op je beginscherm; Zet de schakelaar onder ‘Icon rotation’ aan; Tik op ‘Save > Watch video to unlock forever’ en bekijk de video; Ga naar het beginscherm van je iPhone en houd het scherm ingedrukt; Tik op ‘Wijzig > Voeg widget toe’ links boven op het scherm; Kies voor ‘Quike > Large’ en tik op ‘Voeg widget toe’; Houd de widget ingedrukt en kies voor ‘Wijzig widget’; Stel tot slot onder ‘Select widget > Cicrle icon#1’ in.

Heb je alle stappen doorlopen? In dat geval staat de draaiende widget op het beginscherm van je iPhone. Je kunt deze in Quike Widgets nog aanpassen, als je bijvoorbeeld een nieuwe achtergrond instelt. Ga daarvoor in Quike Widgets naar ‘Large > Circle icon#1’, vervolgens kies je zelf wat je aanpast. Tik op het gereedschapsicoon rechtsboven en kies voor ‘Replace icon picture’ om eigen foto’s toe te voegen aan de draaiende symbolen. Let wel op, zorg ervoor dat je altijd op ‘Save’ tikt. Zo weet je zeker dat je veranderingen niet verloren gaan.

Quike Widgets is kosteloos te gebruiken, maar je krijgt dan wel advertenties te zien. Het kan soms even duren voordat de reclamevideo’s verschijnen. Wanneer je de advertentie hebt bekijken krijg je onbeperkt toegang tot de feature. Zo hoef je de reclame dus maar één keer af te spelen om de draaiende widget toe te voegen aan je iPhone. Vervolgens kun je de widget aanpassen naar je eigen wensen.

In sommige gevallen komt het voor dat Quike Widgets Chinees als voertaal gebruikt. Is dat bij jou het geval? Ga dan op je iPhone naar ‘Instellingen > Apps > Quike > Taal’ en selecteer ‘English’. Op die manier pas je de taal van de applicatie aan en kun je alle instellingen gemakkelijk in het Engels vinden. Vond je deze tip leuk en wil je meer weten over je iPhone, iPad of Apple Watch? Lees dan hier meer Apple-tips: