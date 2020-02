Deze apps helpen je bij het plannen van de perfecte date

Met Valentijnsdag in het vooruitzicht heb jij misschien wel een date op de planning staan. Maar hoe pak je dat aan? Deze apps helpen je een handje!



Een leuke outfit kiezen

Wil je een leuke date plannen, maar heb je geen idee waar je moet beginnen? Gelukkig hoef je niet alles alleen te doen: deze apps helpen je om je klaar te stomen voor de perfecte date. Het enige wat je zelf nog moet doen, is goed gezelschap meenemen.

Een goede date begint natuurlijk bij het kiezen van de perfecte outfit. Bij een goede outfit gaat het er niet alleen om er leuk uitzien, maar ook om je comfortabel en zelfverzekerd voelen. Daarnaast wil je natuurlijk wat van je persoonlijkheid prijsgeven in je outfit. Maar heb jij al een paar keer je kledingkast opengetrokken met het gevoel dat je niks in je kast hebt? Dan kan een app zoals Stylebook je daarbij helpen.

Deze app fungeert als je stylist die je laat zien wat je allemaal kunt combineren. In de app sla je de verschillende kledingstukken uit je kast op. Dit doe je door een foto te maken, of door het op te zoeken in de app. Ook hele outfits sla je op, zodat je in één oogopslag zien wat je precies hebt. In de app vind je ook inspiratie voor een nieuwe look en kun je plannen wat je wanneer aandoet.

Stylebook left brain / right brain, LLC 9 (25 reviews) € 4,49 via App Store

Een activiteit bedenken

Wil je eens wat anders doen op je date dan het standaard etentje en naar de film? Kijk dan eens op Social Deal. Hier zie je iedere dag leuke uitjes met korting, gesorteerd op locatie. Zo vind je altijd iets leuks om te doen in de buurt. Ook voor inspiratie is dit een hele handige app.

Het werkt heel gemakkelijk: als je een leuk uitje hebt gevonden, kies je voor ‘koop nu’ en betaal je met iDeal. In de app verschijnt dan een voucher met een qr-code. Deze kun je op locatie laten scannen. In de app zie je niet alleen uitjes, maar ook korting op een diners, overnachtingen, wellness, workshops en meer.

Social Deal - Dé beste deals Social Deal 7 (4 reviews) Gratis via App Store

Het beste restaurant kiezen

Wil je graag uit eten tijdens je date, maar heb je geen idee waar je goed kunt eten? Op The Fork zie je restaurants bij jou in de buurt inclusief beoordeling. Heb je een budget? Dan zijn er ook restaurants die korting aanbieden via de app. Daarnaast zie je gelijk in welke prijsklasse een restaurant valt.

Ook als je op zoek bent naar een specifieke keuken kun je bij The Fork terecht. In de zoekbalk tik je bijvoorbeeld ‘Japans’ in en check je alle restaurants bij jou in de buurt met een Japanse keuken.

TheFork- reserveer restaurants La Fourchette 9 (484 reviews) Gratis via App Store

Koken voor je date

Wil je graag indruk maken op je date met je kookkunsten? Ook daar kunnen apps je bij helpen. Zo is er Receptenmaker waar je allerlei recepten kunt vinden en opslaan. Hier doe je ook veel inspiratie op van bijvoorbeeld Allerhande-recepten, Jumbo-recepten of de meest opgeslagen recepten door andere gebruikers van de app.

Ben je niet zo’n keukenprins of prinses? Dan is het Fotokookboek wat voor jou. Hier wordt in plaatjes en korte tekst stap voor stap uitgelegd hoe je een recept klaarmaakt. Snelle en simpele recepten zijn gratis, maar voor andere categorieën betaal je per categorie 3,49 euro.

Receptenmaker Mobiel Bekeken 6 (2 reviews) Gratis via App Store

Het Fotokookboek ditter.projektagentur GmbH 9 (121 reviews) Gratis via App Store

Recensies checken

Om er zeker van te zijn dat je een leuke date hebt gepland, is het altijd verstandig om van tevoren beoordelingen te lezen van de plek waar je naartoe gaat. Zo kom je nooit voor verrassingen te staan. Op Yelp lees je bijvoorbeeld recensies van anderen die al eerder naar een bepaalde locatie zijn geweest. Ook zie je hier een gemiddelde beoordeling, zodat je gelijk weet waar je aan toe bent.

Ook op TripAdvisor zijn veel eerlijke recensies van gebruikers te vinden. TripAdvisor wordt vaak gebruikt voor vakanties, maar er zijn ook beoordelingen voor bijvoorbeeld restaurants of dagjes uit. Ook andere leuke activiteiten worden door de app uitgelicht.

Yelp Yelp Gratis via App Store

Tripadvisor Hotels Restaurants TripAdvisor LLC Gratis via App Store

Dating-apps

