Sinds de oprichting in 2012 heeft Tinder maar liefst 20 miljard matches gemaakt. Maar hoe werkt de digitale cupido eigenlijk? En nog veel belangrijker: hoe vergroot jij je kansen? Zo werken dating-apps.



Hoe werkt Tinder?

Dating is de afgelopen jaren radicaal veranderd. Waar het vroeger gebruikelijk was om elkaar te ontmoeten bij een vereniging of kerk, is het tegenwoordig steeds normaler om elkaar digitaal tegen te komen.

De meest populaire dating-app is zonder twijfel Tinder: elke week vinden er 1 miljoen afspraakjes plaats tussen mensen die elkaar naar rechts hebben geswiped. We gaan ervan uit dat je het principe van elkaar wel of niet leuk vinden door middel van vegen snapt, maar hoe werkt de app precies?

De precieze werking van Tinder, en alle dating-apps, is niet te achterhalen. De ontwikkelaars van de app moeten de lippen stijf op elkaar houden en mogen niks zeggen over de algoritmes. Toch weten we wel het een en ander over hoe Tinder werkt.

Vleeskeuring, of toch niet?

Je hebt vast weleens iemand over de ‘vleeskeuring’ op Tinder horen klagen. Het hele principe is nogal oppervlakkig en vooral op uiterlijk gebaseerd. Toch? Lange tijd was dit zo. In een blogpost liet Tinder in 2019 een klein beetje van de magie achter matching los.

De belangrijkste conclusie is dat de zogenoemde elo-rating van de hand is gedaan. Dit is een cijfer tussen de 0 en 10, waarbij een score van 0 betekent dat niemand interesse in je heeft en je bij een 10 de potentiële partners van je af moet slaan. Vervolgens worden mensen met ongeveer dezelfde mate van aantrekkelijkheid aan elkaar voorgesteld.

Lange tijd vertrouwde Tinder op dit principe, maar tegenwoordig steekt het algoritme anders in elkaar. Het is vooral belangrijk dat jij en potentiële matches de app vaak gebruiken, en tegelijkertijd online zijn. ‘We willen dat je met elkaar aan de praat raakt en elkaar in het ‘echte leven’ ontmoet’, zo zegt Tinder.

‘Er is daarom geen betere garantie op succes dan je gezicht zo vaak mogelijk te laten zien in de app, en daar heb jij volledige controle over.’ De moderne cupido wil er dus voor zorgen dat jij een match direct aan de praat gaan na een koppeling.

Daarnaast gebruikt Tinder ook de voorkeuren van anderen. Wanneer jij en een ander dezelfde persoon leuk vinden, hebben jullie misschien dezelfde smaak. Je krijgt daarom de volgende keer iemand te zien die aan deze voorkeur – qua lengte, leeftijd, opleiding, gender enzovoorts – voldoet.

Swipe je diegene weer naar rechts? Dan krijg je wederom iemand die aan jouw voorkeuren voldoet. Dit proces blijft zich herhalen waardoor Tinder steeds beter weet waar je naar op zoek bent.

Oftewel: het is dus belangrijk om actief op zoek te gaan naar de liefde, en dan doet Tinder de rest. Wel kun je je kansen vergroten door je dating-profiel zo uitnodigend te maken. Onderstaande tips van experts kunnen je hierbij helpen.

Tips om de liefde te vinden

Voor zover de werking van Tinder. De echte vraag is natuurlijk hoe je meer kans maakt op het vinden van de ideale partner. De eerste stap is zorgen voor een aantrekkelijk profiel. ‘Kies goede foto’s uit en maak een leuke biografie die echt laat zien wie jij bent’, zegt Zainab Mohiuddin, die professioneel advies geeft aan singles op Tinder.

‘De belichting is het belangrijkst: het moet duidelijk zijn hoe jij eruitziet.’ Daarnaast schijnt het voor mannen belangrijk te zijn om niet rechtstreeks de camera in te kijken, terwijl dit voor vrouwen geen enkel probleem is. Bovendien zouden mannen ook meer likes krijgen door niet te lachen op foto’s. Dit gaat niet op voor vrouwen: zij zijn juist aantrekkelijker wanneer ze glimlachen.

Verder is het belangrijk dat je omschrijving enigszins origineel is. ’90 procent van de mensen zegt dat ze houden van eten, reizen, muziek en vrienden, dus daar ga je niet mee opvallen’, aldus Zainab. ‘Zorg voor een sterke openingszin en houd het kort. Het doel is om mensen te verleiden tot een gesprek. Ga geen hele boeken schrijven want er moet iets te raden overblijven.’

Wacht niet te lang

Bovendien heeft het geen zin om iedereen naar rechts te swipen. Hierdoor weet het algoritme van Tinder niet waar je naar op zoek bent, waardoor het willekeurige matches gaat voorschotelen. Het beste is om tussen de 30 en 70 procent van de profielen die je voorgeschoteld krijgt te liken.

Zainab vergelijkt daten op Tinder met het voeren van een sollicitatiegesprek, en adviseert daarom om af te sluiten met een duidelijke vraag of opmerking. ‘Laatst kwam ik nog een leuke bio tegen‘, zegt de datingcoach. ‘De man in kwestie sloot af met de mededeling dat hij ‘s werelds beste duimworstelaar is. Dit laat zien dat je humor hebt, waardoor je in positieve zin opvalt.’

Zodra je een match hebt is het belangrijk om geïnteresseerd, maar niet opdringerig over te komen, aldus Zainab. ‘Niemand zit te wachten op een wanhopig iemand, maar een beetje interesse kan geen kwaad. Het uiteindelijke doel is echter om met iemand af te spreken, zodat je erachter komt of het daadwerkelijk klikt. Wacht dus niet te lang met een afspraakje plannen.’