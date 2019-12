Valt jouw iPhone of iPad soms ineens uit terwijl je volgens het batterij-icoon nog wel stroom hebt? Dan is het tijd om de accu te kalibreren. In dit artikel leggen we stap voor stap uit hoe dat werkt.



Batterij kalibreren voor iPhone en iPad

Wanneer je al langer gebruikmaakt van een iPhone of iPad herken je het volgende probleem vast. Soms blijft je accu hangen op 32 procent, of schakelt het toestel zichzelf ineens uit terwijl wordt aangegeven dat je nog 15 procent batterij over hebt. In deze situaties is de weergave van de accumeter niet goed. Dit kun je oplossen door de batterij te kalibreren:

Sluit je iPhone of iPad aan op het stopcontact en gebruik hierbij het liefst de originele lader en kabel; Voer nu een harde reset uit totdat het Apple-logo weer verschijnt. Vanaf de iPhone 8 (Plus) druk je hiervoor kort op de volume omhoog-knop, vervolgens snel op de volume omlaag-knop en daarna op de knop aan de zijkant; Laat je iPhone of iPad aan de lader liggen totdat de accu voor 100 procent vol zit; Zodra je Apple-apparaat voor 100 procent vol zit, laat je ‘m nog 60 tot 90 minuten aan de lader hangen zodat de iPhone of iPad flink door kan laden.

Heb je een iPhone 7 of ouder model iPad en kom je er bij stap twee niet uit? Check dan ons artikel over het resetten van een iPhone. Hierin wordt per model uitgebreid uitgelegd hoe je het toestel een harde reset kunt geven.



Tijdens stap drie zul je merken dat de laatste procenten tot aan 100 procent heel langzaam verlopen. Dit heeft te maken met het balanceerproces, waarbij de cellen van de accu worden ontladen en geladen tot ze de juiste eindspanning hebben bereikt. Het kaliberen van een iPhone-accu zorgt dan ook niet voor een langere accuduur, maar voor een meer realistische batterijmeter.