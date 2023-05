AirPods opladen: op deze 5 functies moet je echt even letten

Gebruik jij je AirPods vaak onderweg? Dan is het natuurlijk belangrijk dat ze genoeg zijn opgeladen. Wij geven vijf tips voor het opladen van je AirPods!

AirPods op de juiste manier opladen

AirPods zijn enorm handig om onderweg mee naar muziek of podcasts te luisteren, mits ze natuurlijk opgeladen zijn. AirPods laad je op door ze in de meegeleverde oplaadcase te stoppen. Volgens Apple heb je met zowel de AirPods 3 als de tweede generatie Airpods Pro een luistertijd van 30 uur als de case volledig is opgeladen. Je bent dan wel even voorzien.

Toch zijn er een aantal functies die ervoor kunnen zorgen dat de batterij van je AirPods net wat langer meegaat. Wij zetten vijf belangrijke tips voor je onder elkaar.

1. Bij hoge nood: AirPods én de case aan de oplader leggen

Kom je er net voor vertrek achter dat je AirPods leeg zijn? Dan is het verstandig om de case aan de oplader te leggen met de AirPods erin. De oortjes worden dan eerst opgeladen, daarna gaat de meeste energie pas naar de case. Zo zijn je AirPods binnen tien minuten al 50 procent opgeladen als ze in het doosje aan de lader liggen. De case zelf is na tien minuten slechts voor 10 procent opgeladen.

2. Geoptimaliseerd opladen activeren bij AirPods

Eén van de grote nadelen van de AirPods is dat de batterij niet vervangen kan worden. Zodra je batterij een stuk slechter wordt, moet je eigenlijk wel nieuwe AirPods kopen. Het is daarom belangrijk dat je zo lang mogelijk met je accu doet. Het geoptimaliseerd opladen van de oortjes kan hierbij helpen. Dit stel je als volgt in:

Doe je AirPods in; Open ‘Instellingen’ op je iPhone of iPad; Tik op ‘AirPods’ onder je Apple ID; Scrol naar beneden; Schakel ‘Geoptimaliseerd opladen’ in.

Zie je de AirPods bij stap drie niet tussen je instellingen staan? Dan moet je handmatig naar de functies van je AirPods gaan. Dit doe je door bij de instellingen van je iPhone naar ‘Bluetooth > AirPods’ te gaan en op de informatiebutton achter AirPods te tikken. Je komt dan in hetzelfde menu terecht, waar je geoptimaliseerd opladen in kunt schakelen.

3. AirPods opladen via Magsafe is goed genoeg

Heb je even geen Lightning-kabel in de buurt? Dan kun je de oplaadcase van de Airpods Pro 2 opladen met je Apple Watch-oplader. De versie met usb-c-kabel ondersteunt opladen tot 5W. Dit is snel genoeg om even snel de oortjes op te laden, zodat je straks niet met lege AirPods zit.

4. Case laadt niet veel sneller op zonder AirPods erin

Is alleen de case van de AirPods leeg? Dan scheelt het weinig om het doosje zonder de oortjes op te laden. Na 15 minuten is de case opgeladen tot 15 procent, met de AirPods erin is dit tot 10 procent. Na één uur zit een leeg oplaaddoosje op 66 procent, terwijl een case met AirPods blijft steken op 54 procent. Het opladen gaat dus wel iets sneller, maar het verschil is minimaal.

5. Schakel locatievoorzieningen (tijdelijk) uit

Gaat de accu van je AirPods sneller leeg dan gehoopt? Dan kan je er tot slot nog voor kiezen om de locatievoorzieningen van de oortjes tijdelijk uit te schakelen. Dit scheelt een hoop energieverbruik, waardoor je AirPods wat langer meegaan.

Belangrijk nadeel is natuurlijk wel dat je de oortjes niet meer terugvindt in de Zoek mijn-app. Als je de AirPods dan kwijtraakt kan je de locatie dus niet meer checken. Het is daarom verstandig om locatievoorzieningen ook snel weer aan te zetten, zeker zodra het opladen van de AirPods klaar is.

AirPods kopen (of toe aan een upgrade?)

Ben je op zoek naar nieuwe AirPods, omdat je batterij het echt begeven heeft? Of wil je een keer upgraden? Dan moet je eerst beslissen welke AirPods je wilt kopen. De AirPods 2 zijn op dit moment erg goedkoop, check dus snel de beste deals in onze prijsvergelijker:

Zoek je oordopjes met noise-cancelling? Dan raden we je de AirPods Pro 2 aan. De oortjes zijn iets prijziger, maar hebben een fijnere pasvorm én veel meer functies. Ook de Airpods Pro 2 zijn op dit moment gunstig geprijsd:

