3 functies die je direct moet aanzetten als je watchOS 26 hebt geïnstalleerd

Apple heeft watchOS 26 op maandag 15 september uitgebracht voor het grote publiek – hier zijn 3 functies die je meteen moet aanzetten.

watchOS 26

Het nieuwe watchOS 26 brengt Liquid Glass en allerlei nieuwe functies naar je Apple Watch. Zo wordt de app Gezondheid uitgebreid met hypertensiemeldingen en een slaapscore. Je kunt watchOS 26 installeren via de Watch-app op je iPhone.

functies watchos 26

3 functies in watchOS 26 die je direct moet aanpassen

Heb je watchOS 26 geïnstalleerd op je Apple Watch, dan zijn er 3 functies die je het beste gelijk kunt aanpassen. We zetten ze voor je op een rij:

1. Snelle polsbeweging

Een van de nieuwe functies in watchOS 26 is Snelle polsbeweging. Daarmee kun je onder meer telefoontjes wegdrukken, timers dempen, meldingen sluiten en nog veel meer. Je hoeft alleen maar even je pols van je af te bewegen. Handig als je even niet allebei je handen vrij hebt. Inschakelen gaat zo:

  • Open de app Instellingen op je Apple Watch;
  • Tik op ‘Gebaren’;
  • Schakel de optie ‘Snelle polsbeweging’ in.
slimme polsbeweging watchos 26

2. Slaapscore

Ook de Slaapscore is een nieuwe functie in watchOS 26. Slaapscore geeft je een beter beeld van je slaapkwaliteit en kan je helpen om je nachtrust te verbeteren. Je slaapkwaliteit is onder meer afhankelijk van hoelang je slaapt, of je meestal rond dezelfde tijd naar bed gaat, hoe vaak je wakker wordt en hoelang elke slaapfase duurt.

Om de nieuwe functie te gebruiken, is het noodzakelijk dat ‘Slaap bijhouden’ op je Apple Watch is ingesteld (ga op je Apple Watch naar Instellingen>Slaap en schakel ‘Slaap bijhouden’ in). Vervolgens zijn er vijf slaapsessies vereist voordat je slaapscore kan worden bepaald. In de Gezondheid-app kun je controleren hoever het ermee staat.

functies watchos 26

3. Automatische Volumeaanpassing

Met deze nieuwe functie in watchOS 26 bepaalt het omgevingsgeluid het volume van je telefoontjes, meldingen en Siri. Zo worden ze bijvoorbeeld automatisch minder luid als je in een vergadering zit, of wanneer je in de bibliotheek bent. Wel zo handig! Zo stel je het in:

  • Open de app Instellingen op je Apple Watch;
  • Tik op ‘Horen en voelen’;
  • Schakel de optie ‘Pas volume automatisch aan’ in.
watchos 26

