Getest: De beste HomeKit-speaker en 4 alternatieven

Wat is de beste slimme speaker voor HomeKit? En welke speaker kun je beter laten staan? iPhoned heeft vijf slimme speakers aan de tand gevoeld en helpt je met kiezen.



De beste slimme speaker voor HomeKit

Wil jij een eigen smart home bouwen met behulp van Apples HomeKit-ecosysteem? Of heb je al wat slimme lampen of thermostaten in huis en zoek je een geschikte speaker om de boel uit te breiden? Wij hebben in totaal vijf smart speakers getest: de HomePod, Google Home, IKEA Symfonisk-boekenplankspeaker, Sonos One en Sonos Play:1. In dit artikel lees je welke slimme speaker het best is voor HomeKit.

Inhoudsopgave beste slimme speaker:





HomePod: De beste keus

Ben je op zoek een slimme speaker met fantastische geluidskwaliteit die goed overweg kan met andere smart home-apparatuur? Dan moet je bij de HomePod zijn. Apples eigen slimme speaker produceert verreweg het beste geluid en oogt ontzettend stijlvol. De stembediening werkt fijn.

Pluspunten HomePod Fantastisch geluid

Stijlvol design

Makkelijk installeren

Gemaakt voor HomeKit Minpunten HomePod Siri kan geen Nederlands

Relatief duur

Daarover gesproken: jammer genoeg spreekt Siri (nog) geen Nederlands op de HomePod. Liedjes aanzetten, naar het weer vragen of agenda-afspraken inplannen moet je dus in het Engels doen. Dit is in het begin vreemd, maar went snel. Bovendien is het aannemelijk dat Apple in de toekomst een update uitbrengt die Nederlandse ondersteuning toevoegt.

Apple-producten staan bekend om hun gemak en daarop is de HomePod geen uitzondering. Het installeren van de slimme speaker is in minder dan een minuut gebeurd. Nadat je de stekker in het stopcontact hebt gestoken wordt hij direct herkend door je iPhone, geef je Siri wat voorbeelden om je stem te herkennen en je kunt aan de slag.

Daarbij is ook de geluidskwaliteit van de HomePod indrukwekkend. Apple heeft de HomePod uitgerust met allerlei hoogwaardige audio-onderdelen, zoals tweeters en een woofer. En dat hoor je. Het geluid klinkt vol, de tonen natuurlijk en de HomePod is krachtig genoeg om een grote ruimte van muziek te voorzien. Ook wanneer je naar muziek met veel bass luistert stelt Apples slimme speaker niet teleur.

Tot slot is de HomePod een ideale sparringspartner voor andere HomeKit-producten. Via Siri zet je lampen snel aan of uit, ontgrendel je slimme sloten en kun je de thermostaat bedienen. De HomeKit is daarmee een ideale hub (centraal punt) voor andere slimme apparaten in het huishouden.

Een nadeel van de HomePod is zijn prijskaartje: de slimme speaker is niet goedkoop. Ook de aansluitmogelijkheden zijn beperkt. Het is bijvoorbeeld niet mogelijk om je HomePod aan een ander geluidssysteem te koppelen, of muziek te streamen naar apparaten die niet van Apple zijn.

IKEA Symfonisk: beste budget-optie

Uiterlijk van IKEA, audiokwaliteit van Sonos: dat is de Symfonisk-boekenplankspeaker in een notendop. Functioneel is hij zeker, hij past bijvoorbeeld precies in de Kallax-boekenkast. Slim is ‘ie niet. Siri werkt namelijk helemaal niet. Is dit geen probleem voor je en wil je vooral een betaalbare ‘slimme’ speaker? Dan is de boekenplankspeaker het overwegen waard.

Pluspunten IKEA Symfonisk Heel betaalbaar

Degelijk geluid

Functioneel design Minpunten IKEA Symfonisk Eigenlijk geen slimme speaker

Aparte Sonos-app nodig

Hij is namelijk goed in wat hij moet doen: muziek afspelen. De Symfonisk-speaker van Sonos ondersteunt meerdere streamingdiensten zoals Apple Music, Spotify en Deezer. Ook kun je podcasts afspelen via Pocket Casts, of radiostations selecteren uit de Sonos-app. Dankzij AirPlay 2 kun je vanuit ontzettend veel apps direct naar de speaker streamen.

Over Sonos-app gesproken: die zit een stuk minder gelikt in elkaar dan je van Apple-applicaties gewend bent. Het instellen van de IKEA/Sonos-speaker gaat bijvoorbeeld minder fijn dan bij de HomePod. Aan de andere kant is de ethernet-aansluiting wel fijn voor wanneer je wifi-verbinding niet zo stabiel is.

Verder levert de Symfonisk-boekenplankspeaker degelijk geluid af. Hij heeft genoeg power om een grote ruimte van geluid te voorzien zonder te vervormen, maar de bass is niet ideaal. Ook klinkt het geluid minder helder en vol dan de HomePod. Gezien het forse verschil in prijs is dit echter begrijpelijk.

Conclusie: Beste slimme speaker voor HomeKit

Ga je een smart home samenstellen met HomeKit? Dan is de HomePod zonder twijfel de beste keuze. Apples eigen slimme speaker oogt stijlvol in vrijwel ieder interieur, beschikt over indrukwekkend geluid en werkt naadloos samen met de Woning-app (en HomeKit).

Heb je een beperkt budget, en neem je genoegen met een speaker die met AirPlay 2 overweg kan? Dan is de Symfonisk-boekenplankspeaker van IKEA en Sonos een fraaie optie. De speaker heeft een functioneel ontwerp, levert degelijk geluid af en zet een puike prijs-kwaliteitsverhouding neer.





De afvallers: Google Home en Sonos-speakers

Tijdens het kiezen van de beste slimme speaker voor HomeKit zijn ook de Google Home en diverse Sonos-speakers aan de tand gevoeld, waaronder de Play:1 en One. Eerstgenoemde viel vrijwel direct af, omdat het niet samenwerkt met HomeKit. Google zet logischerwijs in op haar eigen smart home-ecosysteem en werkt daarom niet met concurrent Apple samen.

Bij Sonos-speakers liggen deze verhoudingen iets gecompliceerder. De speakers kunnen namelijk overweg met AirPlay 2, waardoor je in veel apps direct geluid kunt streamen, maar de integratie met HomeKit verloopt net niet vloeiend.

Zo moet je nog steeds een aparte Sonos-app installeren in plaats van dat je de Woning-app kunt gebruiken. Verder beschikken Sonos-speakers als de One wel over Siri, maar in een beperkte vorm. Je kunt bijvoorbeeld wel liedjes aanzetten op Apple Music door alleen je stem te gebruiken, maar daar houdt het ook wel op.

Daartegenover spreekt Siri op Sonos-speakers wel Nederlands, terwijl je tegen een HomePod Engels moet praten. Al met al kleven er dus wat haken en ogen aan de HomeKit-integratie. Ben je daarom van plan om je smart home te bouwen met Apples smart home-ecosysteem? Dan is de HomePod de veiligste en beste optie.

Best of HomeKit

In de nieuwe rubriek Best of HomeKit voelt iPhoned smart home-producten aan de tand die overweg kunnen met HomeKit, Apples ecosysteem. We kiezen hierbij de beste optie uit, maar geven ook alternatieven. In volgende edities selecteren we onder meer de beste slimme deurbel, thermostaat en sloten. Houd iPhoned in de gaten, of schrijf je in voor onze nieuwsbrief of download de app. Op die manier mis je niets.