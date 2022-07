Vanaf september wordt Microsoft Teams véél beter op Mac – dit is waarom

Sinds begin 2020 is Microsoft Teams niet meer weg te denken uit het bedrijfsleven. Maar pas later dit jaar gaat de ultieme communicatie-app tijdens thuiswerken Apple’s M1- en M2-chip ondersteunen. Dit moet je weten.

Lees verder na de advertentie. Steun iPhoned Je gebruikt een adblocker. Dat vinden we jammer, want advertenties hebben we nodig om onze artikelen gratis aan te bieden. Steun iPhoned door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

Microsoft Teams voor M1- en M2-chip

Voor het eerst heeft Microsoft een concrete datum gegeven voor een versie van Teams die ‘native’ op Apple’s M1- en M2-chips draait. In september 2022 verschijnt Microsoft Teams als universele app voor iedereen.

Dat heeft het bedrijf in de Microsoft 365 Roadmap bekendgemaakt. De komende versie van Teams is dan zowel voor Macs met Apple-silicon als voor Intel-Macs ontworpen. Er zijn nog geen verdere details bekend.

Het blijft onduidelijk of de native versie van Microsoft Teams al helemaal zonder Apple’s Rosetta zal werken. Rosetta is een vertaallaag die stilletjes en automatisch Intel-software draait op Macs met de ARM-architectuur. De huidige bèta-versies van de ‘native’ Teams vereisen nog Rosetta voor afzonderlijke onderdelen van het programma, maar deze worden gelukkig niet standaard geladen. Ook hiermee kun je dus een zo goed als ‘native’ versie op je Mac hebben.

Steun iPhoned Je gebruikt een adblocker. Dat vinden we jammer, want advertenties hebben we nodig om onze artikelen gratis aan te bieden. Steun iPhoned door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

Gebruikers van Microsoft Teams steeds meer geïrriteerd

Mac-gebruikers met zijn de afgelopen maanden op het forum van Microsoft steeds ongeduldiger en bozer geworden over de ontbrekende ondersteuning. Office voor Mac heeft al sinds eind 2020 een universele app, maar Teams wacht nog steeds op de nodige aanpassingen.

De Intel-versie van Teams wordt (ondanks Rosetta) door gebruikers als traag, geheugenverslindend en foutgevoelig ervaren. Of de native versie al deze problemen in één klap zal verhelpen, valt nog te bezien. Vroege bèta-versies van Teams, die Microsoft sinds de lente van 2022 als download beschikbaar stelt, zijn in ieder geval al stukken sneller opgestart en reageren veel sneller op input. Zo hier en daar hebben ze echter nog nog bijzonder ernstige bugs. En je wilt natuurlijk niet uit die belangrijke video-meeting worden gegooid omdat de software niet meewerkt.

Extra erg: Microsoft heeft helemaal geen reden genoemd waarom de aanpassing van Teams voor Apple-silicon zo moeilijk is. Aan de processor-architectuur kan het eigenlijk niet liggen. Teams is sinds 2020 beschikbaar voor Windows op ARM.

Opmerkelijk dat Teams zo slecht werkt

Het is overigens sowieso wel opmerkelijk dat Teams zo slecht draait op Macs met een M1- of M2-chip. Want de Macs met deze chips behoren tot de beste en krachtigste computers die je op dit moment kan kopen. Recent heeft Apple bijvoorbeeld de MacBook Air 2022 uitgebracht. Een superlichte laptop, die qua prestaties in de buurt komt van de allersnelste Windows-laptops. De MacBook Pro 2021 is in zijn verschillende uitvoeringen nóg sneller.

We zeiden het al vaker op iPhoned, maar is geen beter tijdstip om een nieuwe Mac te halen dan nu. In ieder geval qua prestaties. En dat Teams-probleempje is dus hopelijk binnenkort verleden tijd.

Apple MacBook Air 2022 prijzen vergelijken Nieuw € 1.519,- Bekijk beste prijs