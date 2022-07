‘Apple en legendarische ontwerper gaan definitief uit elkaar’

Apple breekt definitief met Jony Ive, één van de bekendste tech-ontwerpers die onder meer een hand had in de iPhone. Dit meldt The New York Times.

Jony Ive definitief weg bij Apple

Jony Ive is een van de meest invloedrijke ontwerpers in de tech-industrie, en werd beroemd door zijn werk aan iconische ontwerpen, waaronder die van iMacs, iPhones, MacBooks en iPods. Drie jaar geleden vertrok Ive al bij Apple, maar hij bleef met zijn bedrijf LoveFrom betrokken als consultant.

Voor Jony Ive een lucratieve samenwerking, want met de deal ging 100 miljoen dollar gemoeid. Een voorwaarde was wel dat Ive geen werk mocht aannemen dat Apple concurrerend vond, meldt The New York Times.

Een paar weken geleden stonden Apple en Ive nog op het punt om de samenwerking te verlengen, weet de Amerikaanse krant. Sommige leidinggevenden van de tech-gigant plaatsten echter vraagtekens bij de enorme som geld die Apple aan Ive betaalde. Ook frustreerde het ze dat een aantal ontwerpers bij Apple vertrok om zich bij het bedrijf van Ive aan te sluiten.

Functie boven design

Na drie jaar lijkt er dus een einde te komen aan de samenwerking tussen Apple en Jony Ive, die allebei niet willen reageren op de berichtgeving. Overigens was de hand van Ive al niet meer zo zichtbaar. Sinds het vertrek van de topman verkiest Apple weer functie boven design.

De MacBook is daar een treffend voorbeeld van. Onder leiding van design-chef Ive werd de notebook alsmaar dunner en dunner. Zelfs de aansluitingen usb-a, ethernet en HDMI moesten wijken voor een esthetischer design. Hier is Apple op teruggekomen, want met de MacBook Pro 2021 werd het apparaat weer dikker en zijn enkele populaire poorten terug.

Wat Ive in de afgelopen drie jaar met zijn bedrijf LoveFrom voor Apple deed, is niet helemaal duidelijk. Wel lijkt hij een belangrijk aandeel te hebben in het nieuwe CarPlay-ontwerp. Ook heeft hij zich naar verluidt ingezet voor de toekomstige Apple Glass. Ive blijft nog wel samenwerken met Airbnb en Ferrari.