Action verkoopt nu een handige draadloze stofzuiger voor een verrassend lage prijs

Ben jij op zoek naar een betaalbare draadloze stofzuiger met veel handige functies? Dan is de Hyundai Vortex Pro het overwegen waard. Deze draadloze steelstofzuiger pak je er snel bij en gaat soepel door het hele huis. In deze review vertellen we je er meer over.

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Pluspunten: Uitgebreide functies

Uitgebreide functies Oplaad- en stofopvangstation

Oplaad- en stofopvangstation Je hoeft hem niet aan de muur te monteren

Je hoeft hem niet aan de muur te monteren Led lamp maakt stof goed zichtbaar

Led lamp maakt stof goed zichtbaar Zeer goed prijs/kwaliteitsverhouding Minpunten: Gaat met de hoogste zuigkracht niet lang mee (15 minuten)

Gaat met de hoogste zuigkracht niet lang mee (15 minuten) De wieltjes maken een schuivend geluid over de grond

De wieltjes maken een schuivend geluid over de grond Lage stand heeft weinig zuigkracht

Hyundai Vortex Pro: opvallend compleet voor 99 euro

Bij Action zijn er regelmatig handige gadgets te vinden voor weinig geld. Je scoort er momenteel een draadloze steelstofzuiger met een handig oplaad- en leegstation. Zo zorg je dat je stofzuiger altijd opgeladen is wanneer je hem nodig hebt, en hoef je ook niet handmatig iedere keer je stofzuiger zak te legen.

Hij heeft een handig klein formaat, waardoor je hem eenvoudig onderweg meeneemt. De stofzuiger is van het merk Hyundai en je scoort hem bij Action voor slechts 99 euro. Let op: hier komen nog wel verzendkosten van 7,99 euro bij. Maar is dit ook daadwerkelijk een goedkopere én goede variant? We hebben het voor je getest en vertellen je hieronder alles over onze ervaringen.

Uitpakken en binnen een paar minuten aan de slag

De draadloze steelstofzuiger wordt geleverd in een redelijk compacte doos. Eenmaal uitgepakt blijkt dat de verschillende onderdelen afzonderlijk zijn verpakt, waardoor je de stofzuiger eerst nog zelf in elkaar moet zetten. In de verpakking vind je onder andere de accu, het laad- en leegstation, de stofzuigervoet, de steel en een los opzetstuk voor kleinere oppervlakken en moeilijk bereikbare plekken.

Het in elkaar zetten kost gelukkig nauwelijks moeite. De verschillende onderdelen klikken eenvoudig op hun plek en het is vrij duidelijk welk onderdeel waar hoort. Ook het plaatsen van de accu en het aansluiten van het laad- en leegstation spreken eigenlijk voor zich. Binnen een paar minuten hadden we de steelstofzuiger volledig gemonteerd en was deze klaar voor gebruik. Hoewel je dus niet direct vanuit de doos aan de slag kunt, is de installatie geen ingewikkelde klus. Je hebt er geen speciaal gereedschap voor nodig en ook zonder de handleiding uitgebreid door te nemen, kom je waarschijnlijk prima uit de voeten.

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Een krachtige stofzuiger, met een handig oplaadstation

De Hyundai Vortex Pro is een draadloze steelstofzuiger die je voor slechts 99 euro al in huis haalt.Waar je in deze prijsklasse misschien niet veel van verwacht, biedt deze stofzuiger juist verrassend veel handige functies. Bovendien pak je hem er gemakkelijk even bij en kost het weinig moeite om je vloer snel schoon te maken.

De stofzuiger bevat twee verschillende standen. Wij gebruiken zelf alleen maar de hoge stand, omdat de lage stand helaas te weinig zuigkracht heeft. Op de hoge stand kun je prima je woning stofzuigen en hoef je tussentijds niet te laden. De fabrikant geeft aan dat je op de lage stand ongeveer 40 minuten kunt stofzuigen en op de hoogste stand zo’n 15 minuten. In de praktijk lijkt de accu het echter net wat langer vol te houden. Via het LED-display zie je tijdens het schoonmaken eenvoudig de status van de stofzuiger. Opladen duurt ongeveer 4,5 tot 5 uur.

Een van de meeste prettige functies is het automatische dockingstation. Zet je de stofzuiger na gebruik terug op het laad- en leegstation, dan wordt het stofreservoir vanzelf geleegd én begint de accu direct met opladen. Zo hoef je niet zelf de stofbak te legen na elke schoonmaakbeurt en staat er altijd een opgeladen stofzuiger voor je klaar. Let er wel op dat je de steel volledig inschuift. Alleen dan staat de stofzuiger goed op zijn plek en kan hij correct opladen.

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Geen enkel stofje blijft ongezien

Ook de meegeleverde accessoires maken de Hyundai Vortex Pro een interessante steelstofzuiger. De gemotoriseerde vloerborstel is voorzien van verlichting, waardoor stof, kruimels en haren beter zichtbaar worden, bijvoorbeeld onder de bank of langs meubels. Op plekken waar je minder goed bij kunt komen met de steel, kun je het 2-in-1 kierenhulpstuk gebruiken, waarmee je makkelijker tussen bankkussens, langs plinten en op andere smalle plekken komt.

Verder zit er een HEPA H13-filter in dat fijne stofdeeltjes uit de lucht filtert. De stofcontainer heeft een inhoud van 650 milliliter en de steel is in lengte verstelbaar. Volgens Action kun je de Vortex Pro gebruiken op onder meer houten vloeren, tapijt en marmer, waardoor hij geschikt is voor verschillende plekken in huis.

Conclusie: verassend goede stofzuiger voor weinig geld