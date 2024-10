Ring- of Eufy-deurbel: 5 dingen die je moet weten

Overweeg je een nieuwe deurbel aan te schaffen, maar weet je niet welke je moet kiezen? iPhoned helpt je door de vijf belangrijkste verschillen tussen de Ring-deurbel en de Eufy-deurbel voor je op een rij te zetten.

Deze vijf dingen wil je weten: Ring-deurbel vs Eufy-deurbel

Van plan om een nieuwe deurbel aan te schaffen? De Ring-deurbel en de Eufy-deurbel hebben kleine verschillen in ontwerp, maar grootse verschillen in mogelijkheden.

Deze onderlinge verschillen kunnen van grote invloed zijn op je uiteindelijke keuze. Natuurlijk speelt de prijs daarbij ook een belangrijke rol. iPhoned heeft de vijf belangrijkste verschillen tussen deze twee deurbellen voor je op een rij gezet.

1. Installatie van Ring-deurbel en Eufy-deurbel

De installatie van de Eufy-deurbel en de Ring-deurbel is eenvoudig en kan meestal in minder dan één uur worden voltooid.

Ring-deurbel installeren

Voor de Ring-deurbel: je kunt kiezen tussen bedrade en draadloze modellen. Bedrade modellen vereisen soms extra gereedschap, terwijl draadloze modellen eenvoudig te monteren zijn en moeten worden opgeladen. Na de fysieke installatie moet je de Ring-app downloaden om de deurbel te verbinden met je wifi-netwerk.

Eufy-deurbel installeren

Bij een deurbel van Eufy: Eufy heeft ook bedrade en draadloze modellen, die beide gemakkelijk te installeren zijn. Bedrade modellen hebben mogelijk een standaarddeursysteem nodig, terwijl draadloze modellen gewoon opgehangen en opgeladen moeten worden. Ook hier moet je de Eufy-app gebruiken om verbinding te maken met je wifi-netwerk en de instellingen aan te passen.

2. Welke mogelijkheden heb ik

De Ring-deurbel en de deurbel van Eufy hebben verschillende functies. Ring heeft een geavanceerde bewegingsdetectie waarmee je zelf kunt kiezen in welke zones je meldingen wilt ontvangen. Eufy gebruikt slimme AI-technologie om beter mensen te herkennen en valse meldingen te voorkomen.

Ring levert video’s in 1080p HD, wat zorgt voor scherpe beelden. Eufy biedt met sommige modellen 2K-resolutie, wat voor nog duidelijker beeld zorgt. Ring werkt daarnaast goed met Amazon Alexa. Eufy werkt naast Alexa ook met Google Assistant en Apple HomeKit, waardoor het meer mogelijkheden heeft voor verschillende smart home-systemen.

Hoe lang gaat de batterij mee

De batterijduur verschilt ook tussen de twee. Ring heeft een goede batterij, maar bij veel gebruik gaat deze sneller leeg. Eufy is zuiniger en sommige modellen gaan tot zes maanden mee zonder opladen. Beide deurbellen hebben apps met functies zoals live meekijken en praten via de deurbel. Eufy biedt daarnaast de optie voor lokale opslag, terwijl Ring vooral werkt met cloudopslag, wat een andere gebruikservaring geeft.

3. Heb ik een abonnement nodig?

De deurbellen van Ring zijn vaak iets duurder in de aanschaf. Daarnaast vereist Ring een abonnement, genaamd “Ring Protect,” voor het opslaan en terugkijken van video’s. Zonder dit abonnement kun je alleen live meekijken, maar geen opnames opslaan. Het abonnement kost meestal tussen de 3 euro en 10 euro per maand, afhankelijk van de gekozen functies en het aantal apparaten dat je wilt aansluiten.

Eufy-deurbellen zijn meestal goedkoper in de aanschaf en besparen kosten omdat de meeste modellen geen abonnement nodig hebben. Je kunt beelden gratis opslaan op een basisstation of microSD-kaart, zonder maandelijkse kosten. Hoewel Eufy ook cloudopslag aanbiedt, is dit niet nodig voor de basisfuncties zoals opnemen en opslaan.

Samenvattend heeft de Ring-deurbel een betaald abonnement nodig voor het opslaan van beelden, terwijl de Eufy-deurbel standaard gratis lokale opslag biedt. Dit maakt Eufy op de lange termijn vaak voordeliger.

4. Omgang met privacy

De deurbellen van Ring en Eufy verschillen in hun aanpak van privacy. Ring slaat video’s op in de cloud, wat gemakkelijke toegang vanaf verschillende apparaten biedt, en heeft privacy-instellingen voor gebruikerscontrole.

Eufy gebruikt lokale opslag via een basisstation of microSD-kaart, waardoor beelden op je eigen apparaten blijven. Dit kan extra veiligheid bieden, aangezien je gegevens niet op externe servers staan. Beide systemen hebben hun voordelen, afhankelijk van wat de gebruiker belangrijk vindt.

5. Wat betaal ik voor een deurbel

De deurbellen van Ring beginnen meestal rond de 90 euro en kunnen oplopen tot 250 euro of of meer, afhankelijk van functies zoals videoresolutie en extra smart home-integraties. Eufy-deurbellen zijn doorgaans betaalbaarder, met prijzen vanaf ongeveer 80 euro tot 200 euro voor de meer geavanceerde modellen. We hebben de beste prijzen voor beide deurbellen hieronder voor je op een rij gezet.

Conclusie: Ring-deurbel vs Eufy-deurbel

De Ring en Eufy deurbellen zijn beide eenvoudig te installeren en hebben gebruiksvriendelijke apps. De Ring deurbel biedt geavanceerde bewegingsdetectie en video’s in 1080p HD, maar heeft een betaald abonnement nodig om beelden op te slaan.