Apple Watch Series 11 vs Apple Watch SE 3: welke past bij jou?

Apple heeft dit jaar alle Apple Watch-modellen vernieuwd – we leggen de Apple Watch Series 11 en de goedkopere Apple Watch SE 3 naast elkaar.

Apple Watch Series 11 vs SE 3

Misschien was je al van plan om een van deze Apple Watches te kopen, maar vroeg je je af welke het beste bij je past. Heb je echt het duurdere exemplaar nodig, of heeft de goedkope versie voor jou al genoeg te bieden? Deze vergelijking helpt je daarmee.

Behuizing

De behuizing van de Apple Watch SE 3 is gemaakt van aluminium en je hebt de keuze uit een kast van 40 en een van 44 millimeter, en de kleuren Middernacht en Sterrenlicht. Bij de Apple Watch Series 11 heb je wat meer keuzes. Om te beginnen, kun je kiezen tussen een aluminium of een titanium behuizing.

In beide gevallen heb je vervolgens de keuze uit een kast van 42 en een van 46 millimeter. Bij de Apple Watch Series 11 van aluminium kun je dan nog kiezen uit de kleuren Spacegrijs, Zilver, Roségoud en Gitzwart. Bij de titaniumversie zijn er de kleuren Naturel, Goud en Leisteen.

Scherm

Afhankelijk van welke grootte je kiest, is ook de resolutie van het scherm anders. Zo heeft de 42 mm Apple Watch Series 11 een resolutie van 374 x 446 pixels en de 46 mm-variant 416 x 496 pixels. Bij de Apple Watch SE 3 heeft de 40 mm een resolutie van 324 x 394 pixels en op de 44 mm-versie is dat 368 x 448 pixels.

Het scherm van de Apple Watch Series 11 heeft ook een hogere maximale helderheid (2000 nits) dan de Apple Watch SE 3 (1000 nits). Dit verschil merk je vooral wanneer je het scherm probeert af te lezen in direct zonlicht. Dat lukt miet de Series 11 dus een stuk beter. Overigens hebben beide toestellen een always-on scherm.

Prestaties

Op dit punt zijn beide Apple Watches aan elkaar gewaagd. Ze hebben namelijk allebei een S10-chip. De Apple Watch Series 11 en de SE 3 reageren dus even snel, en dat is een flink pluspunt voor de veel goedkopere SE3.

Sensoren

Hier wint de Series 11 weer ruimschoots van de SE 3. De belangrijkste sensoren, zoals een hartslagsensor en een temperatuursensor, vind je op allebei de Apple Watches. De Series 11 heeft er daarnaast nog een aantal die op de SE 3 ontbreken. Denk aan een Zuurstof­saturatie­sensor en een Watertemperatuur­sensor. Of je die echt wilt hebben, is natuurlijk heel persoonlijk.

Batterij

Vind je een lange batterijduur belangrijk, dan kun je het beste voor de Apple Watch Series 11 kiezen. Die gaat bij normaal gebruik tot wel 24 uur lang mee. Dat is wel zo fijn als je je Apple Watch dag en nacht draagt. Met de Apple Watch SE 3 kom je tot 18 uur. Hoewel dat geen slechte score is, kom je dus wel net iets te kort. Bovendien laad je de Apple Watch Series 11 in een half uur tot 80 procent op. Dat duurt bij de Apple Watch SE 3 toch wel drie kwartier.

Conclusie

Wil je graag goedkoop uit zijn, dan is de Apple Watch SE 3 helemaal geen slechte keuze. Dankzij de S10-chip is hij net zo snel als de Series 11 en de belangrijkste sensoren zitten erin. Wil je meer sensoren, een scherm met een hogere maximale helderheid en ook een langere batterijduur, dan is de Series 11 de betere keuze. Daar moet je dan wel heel wat meer geld voor over hebben. Voor de een zal dat de moeite waard zijn, voor de ander mogelijk niet.

Apple Watch Series 11 of SE 3 kopen?

