Een nieuwe functie in de bètaversie van WhatsApp laat een AI je foto’s analyseren. Maar wat heb je hier eigenlijk aan?

Testfunctie van WhatsApp laat AI al je foto’s analyseren

WABetaInfo heeft in de nieuwe bètaversie van WhatsApp een opvallende functie gevonden. Hiermee kun je met een AI van WhatsApp (en dus van Meta) je foto’s laten analyseren. Vervolgens kan de AI de foto ook nog voor je aanpassen door middel van een tekstprompt.

Voordat je de foto door de AI in WhatsApp kunt analyseren moet je de afbeelding wel eerst naar Meta sturen. Vervolgens kun je vragen stellen aan de AI over verschillende zaken die op de foto te zien zijn. Denk daarbij aan bepaalde objecten in de foto. Maar je kunt dan ook om meer context vragen over bijvoorbeeld de locatie of de gebouwen die te zien zijn in de foto.

Daarnaast krijg je dus ook de mogelijkheid zaken aan te passen via een prompt. Je kunt dan de AI vragen om aanpassingen in de foto’s te maken en dat allemaal vanuit WhatsApp.

De testfunctie zit op dit moment in de bètaversie van WhatsApp op Android-smartphones. Het is niet bekend wanneer deze functies voor iedereen beschikbaar komen. Meestal duurt het een paar maanden voordat iedereen ermee aan de slag kan gaan. Het komt echter ook wel eens voor dat functies in de bèta nooit naar de officiële versie van WhatsApp komen.

Meer nieuwe functies in WhatsApp

WhatsApp introduceert regelmatig nieuwe functies in de app. Dat laatste tijd zijn er een aantal nieuwe versies van WhatsApp uitgekomen waar iets nieuws in te vinden is. Zo heeft de app onlangs een nieuw uiterlijk gekregen en zitten er nu ook passkeys in WhatsApp.

