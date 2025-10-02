iOS 26.1 release: op deze datum krijgt je iPhone er heel veel functies bij

Apple werkt aan iOS 26.1, waarmee heel veel functies naar je iPhone komen. Op deze datum kun je de release van iOS 26.1 verwachten!

Lees verder na de advertentie.

iOS 26.1

Er komt weer een update aan voor je iPhone! Apple heeft iOS 26.0.1 recent uitgebracht, waarmee vooral problemen in de software werden verholpen. Er kwamen dus geen nieuwe functies naar je iPhone, maar dat is bij iOS 26.1 wél het geval. Het is de verwachting dat Apple de update deze maand nog uitbrengt. Door naar de releases van eerdere softwareversies te kijken, hebben we een goed idee wanneer je iOS 26.1 kunt installeren. Op deze data verschenen eerdere updates:

iOS 18.1: maandag 28 oktober 2024;

iOS 17.1: woensdag 25 oktober 2023;

iOS 16.1: maandag 24 oktober 2022;

iOS 15.1: maandag 25 oktober 2021.

Vergelijkbare software-updates zijn de afgelopen jaren vrijwel altijd in de laatste week van oktober uitgebracht. De kans is groot dat Apple in 2025 dezelfde planning aanhoudt, waardoor je iOS 26.1 waarschijnlijk in de week van 27 oktober kunt installeren. Apple brengt nieuwe softwareversies doorgaans uit op een maandagavond. Houd je iPhone daarom maandag 27 oktober 2025 om 19.00 uur goed in de gaten, want die avond wordt de release van iOS 26.1 verwacht.

Veel nieuwe functies

Apple bracht met iOS 26 al grote veranderingen naar je iPhone in september, maar daar komen met iOS 26.1 nog veel meer functies bij. Het gaat om een belangrijke softwareversie, want Apple introduceert de Nederlandse versie van Apple Intelligence met iOS 26.1. Met Apple Intelligence worden vrijwel alle applicaties uitgebreid met een handige Schrijfhulp, die je helpt met het verbeteren, herschrijven en controleren van teksten.

Daarnaast kun je in Image Playground zelf afbeeldingen samenstellen, die je vervolgens aan je filmrol kunt toevoegen en gemakkelijk kunt delen via bijvoorbeeld WhatsApp. Ben je regelmatig lang op zoek naar de juiste emoji voor een moment? Daar biedt iOS 26.1 een handige oplossing voor, want je kunt met Genmoji zelf emoji creëren. Zo heb je voor ieder moment een passend plaatje, die je zelf hebt gemaakt. Je vindt Genmoji automatisch boven je toetsenbord na de release van iOS 26.1.

Meer over iOS 26.1

Met Apple Intelligence krijgt je iPhone verder ondersteuning voor Live Vertalen, de verbeterde versie van Siri en de vernieuwde Mail-app. Deze functies zijn al langer beschikbaar in het Engels, maar kun je na de release van iOS 26.1 eindelijk in het Nederlands gebruiken. De volgende softwareversie staat dus vooral in het teken van Apple Intelligence, mits je iPhone werkt met alle nieuwe functies. Bekijk hier of jouw iPhone wordt uitgebreid met Apple Intelligence:

Andere verbeteringen in iOS 26.1 zien we terug bij Apple Music, waar je in de nieuwe softwareversie kunt wisselen tussen nummers door simpelweg over het scherm te vegen. In de Foto’s- en Agenda-app worden softwarefouten verholpen, die sinds iOS 26 spelen. Wil je niks missen van de release van iOS 26.1? Schrijf je dan in voor onze dagelijkse of wekelijkse nieuwsbrief, zodat je altijd op de hoogte blijft!