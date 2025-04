Apple komt mogelijk dit jaar al met een Vision Air (en deze functies)

We weten inmiddels dat er een lichtere, goedkopere Apple Vision ‘Air’ aankomt en volgens een nieuw rapport misschien zelfs al eind dit jaar.

Volgens een nieuw bericht van Mark Gurman van Bloomberg komt Apple dit jaar nog met een Vision Air – een lichtere en goedkopere versie van de Vision Pro. We schreven al eerder dat Apple daar mee bezig is. Het bedrijf zou in 2022 zijn begonnen met de ontwikkeling van een goedkopere Vision, onder de codenaam ‘N109’. Dit model moet ongeveer net zo duur worden als een high-end iPhone. De iPhone 16 Pro Max kost momenteel € 1.204,99, dus dat geeft wel een indicatie.

Gurman zegt er in zijn ‘Power on‘ nieuwsbrief het volgende over:

“I reported earlier this month that Apple is full steam ahead on two new successors to the Vision Pro: a lighter version at a cheaper price point and a Mac-tethered model aimed at applications that need maximum responsiveness. All signs point to the lighter model arriving between the end of this year and the first half of 2026. Despite the first version selling poorly, the company isn’t abandoning ship here. The main uncertainty is whether the lighter version will be considered a replacement for the Vision Pro or a cheaper alternative.”

“Eerder deze maand meldde ik al dat Apple volop bezig is met twee nieuwe opvolgers van de Vision Pro: een lichtere versie voor een lagere prijs en een model dat je op een Mac aansluit en dat gericht is op programma’s die een maximale reactiesnelheid vereisen. Alles wijst erop dat het lichtere model tussen eind dit jaar en de eerste helft van 2026 zal verschijnen. Ondanks het feit dat de eerste versie slecht verkocht, is het bedrijf niet van plan het bijltje erbij neer te gooien. De grootste onzekerheid is of de lichtere versie kan worden gezien als vervanging voor de Vision Pro of als een goedkoper alternatief.”