Teufel bestaat vijftien jaar in Nederland. Daarom komt het audiomerk met een paar kunstzinnige speakers die je kunt winnen en toffe acties!

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Teufel viert feest met unieke speakers én flinke kortingen

Teufel heeft iets te vieren. Het audiomerk is inmiddels vijftien jaar actief in Nederland en pakt daarom uit met leuke kortingen én een bijzondere winactie.

Winactie: Ultima 40 speakers met unieke look

Het opvallendste onderdeel van het jubileum is een bijzondere set ULTIMA 40-speakers. Het Rotterdamse kunstcollectief AAAFRESH123 heeft de twee grote speakers helemaal onder handen genomen. De speakers kregen daarbij een kleurrijk en uniek ontwerp.

Het gaat om een eenmalige uitvoering. Je kunt deze speakers dus niet in de winkels kopen, maar je kunt ze wel winnen via een speciale actie van Teufel en de Nederlandse stichting Sounds of Change. Deze stichting gebruikt muziek als middel voor sociale verandering en psychosociale ondersteuning.

Meedoen aan de winactie is gratis. Een donatie is niet verplicht en maakt je kans om te winnen ook niet groter. Toch is doneren natuurlijk wel een mooi gebaar, want het geld gaat naar Sounds of Change.

Doe mee, doneer en win deze speakers!

Muziek helpt mensen

Sounds of Change gebruikt muziek om mensen bij elkaar te brengen en steun te bieden. De stichting traint onder andere hulpverleners en lokale begeleiders. Zij leren hoe ze muziek en andere creatieve activiteiten kunnen gebruiken om mensen in moeilijke situaties te helpen.

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De organisatie is onder meer actief in Oekraïne, Libanon, Gaza, de Westelijke Jordaanoever en Jordanië. Muziek is daar meer dan alleen iets leuks om naar te luisteren. Het kan mensen helpen om gevoelens te uiten, rust te vinden en weer contact te maken met anderen.

Ook korting bij Teufel

Naast de actie voor het goede doel heeft Teufel ook verschillende producten tijdelijk afgeprijsd. Zo zijn er kortingen op speakers, koptelefoons, radio’s en complete audiosets.

Onder meer de AIRY TWS 2-oordopjes, BOOMSTER 4 en verschillende ULTIMA-systemen zijn goedkoper verkrijgbaar. De aanbiedingen verschillen per product en kunnen veranderen. Het is dus slim om de jubileumpagina even te bekijken voordat je iets bestelt.