De Europese Unie stelt strengere eisen aan batterijen in apparaten. Daarom moet Apple het ontwerp van de Apple Pencil mogelijk flink aanpassen.

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Apple Pencil krijgt een opvallende verandering (door strenge regels van de EU)

Volgens doorgaans betrouwbare Apple-kenner Mark Gurman werkt Apple mogelijk aan een nieuwe Apple Pencil met een opvallende verbetering. De batterij moet straks (makkelijker) te vervangen zijn.

Nieuwe Apple Pencil komt mogelijk in 2027

Volgens de Apple-journalist werkt Apple zowel aan een nieuwe versie van de Apple Pencil als de Apple Pencil Pro. Het bedrijf zou de nieuwe accessoires in het voorjaar van 2027 willen uitbrengen, tegelijk met nieuwe modellen van de iPad Pro.

De grootste verandering zit daarbij waarschijnlijk aan de binnenkant. Apple is volgens geruchten naar een nieuw batterijsysteem aan het kijken, waarmee gebruikers de accu makkelijker kunnen vervangen. Dat is bij de huidige modellen van de Apple Pencil bijna onmogelijk.

Huidige Apple Pencil zit potdicht

De batterij van een Apple Pencil gaat natuurlijk niet eeuwig mee. Na jarenlang gebruik kan de accu minder goed worden, waardoor je de pen vaker moet opladen.

Het probleem is dat je de batterij niet zomaar kunt vervangen. De onderdelen van de Apple Pencil zitten met veel lijm aan elkaar vast. De pen is daardoor lastig open te maken én weer netjes in elkaar te zetten. Meestal betekent een versleten batterij dus dat je een compleet nieuwe Apple Pencil moet kopen.

De Europese Unie wil dat gaan veranderen. Vanaf 18 februari 2027 moeten draagbare batterijen in veel producten makkelijker te verwijderen en te vervangen zijn. Dat moet gedurende de levensduur van het apparaat door de gebruiker kunnen worden gedaan. De regels gelden niet alleen voor smartphones, maar ook voor accessoires zoals digitale pennen, toetsenborden, muizen en koptelefoons.

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Langer doen met je Apple Pencil

Een vervangbare batterij kan ervoor zorgen dat je langer met de Apple Pencil doet. Is alleen de accu versleten, dan hoef je niet direct de hele pen weg te gooien en een nieuwe te kopen.

Hoe Apple dit precies gaat oplossen, is nog niet bekend. Mogelijk krijgt de nieuwe Apple Pencil een behuizing die makkelijker geopend kan worden. Of misschien een batterij die er eenvoudig af te schroeven is.

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