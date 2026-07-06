Social media-verbod lijkt er binnenkort ook in de EU aan te komen

Maurice Snijders
Maurice Snijders
6 juli 2026, 17:17
2 min leestijd
Social media-verbod lijkt er binnenkort ook in de EU aan te komen

Het ziet ernaar uit dat de Europese Commissie van plan is om kinderen beter te beschermen op internet, met behulp van een social media-verbod.

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Social media-verbod lijkt eraan te komen in de EU

Volgens nieuwe berichten komt de EU in september met een voorstel voor een social media-verbod voor minderjarigen. Hoe de nieuwe regels er precies uit gaan zien is nog niet bekend, maar het plan kan grote gevolgen hebben voor populaire apps als TikTok, Instagram, Snapchat en Facebook.

Voorzitter Ursula von der Leyen presenteert het voorstel waarschijnlijk tijdens de jaarlijkse Staat van de Unie-toespraak (SOTU) op 16 september. De Europese Commissie wil tot één gezamenlijke aanpak komen voor alle EU-landen. Op dit moment is nog veel onduidelijk. Zo is niet bekend vanaf welke leeftijd kinderen wel social media mogen gebruiken. Ook is nog niet besloten welke platforms onder de nieuwe wetgeving vallen.

social media-verbod

Leeftijd controleren

Een van de grootste vragen is hoe de EU wil controleren of gebruikers oud genoeg zijn. Mogelijk speelt de Europese app voor leeftijdsverificatie daarbij een belangrijke rol. Daarmee zouden gebruikers kunnen aantonen dat ze de vereiste leeftijd hebben, zonder dat elk platform zelf om een identiteitsbewijs hoeft te vragen. De Europese Commissie wacht eerst de aanbevelingen af van een speciale adviesgroep. Die worden halverwege juli verwacht.

Steeds meer Europese landen pleiten voor een social media-verbod voor jongeren. Onder meer Denemarken, Frankrijk en Vlaanderen werken al aan een minimumleeftijd voor sociale media. In Nederland wordt al langer gesproken over een minimumleeftijd van 15 jaar voor social media, maar daarvoor bestaat nog geen wet. Een Europese wet zou ervoor zorgen dat dezelfde regels straks in alle lidstaten gelden.

Of het voorstel daadwerkelijk wordt aangenomen en er een social media-verbod volgt, is nog onzeker. Nadat de Europese Commissie het wetsvoorstel heeft ingediend, moeten ook het Europees Parlement en de lidstaten zich er nog over buigen. Dat betekent dat het waarschijnlijk nog enige tijd duurt voordat eventuele nieuwe regels daadwerkelijk van kracht worden. Wil je niets missen van de ontwikkelingen? Schrijf je dan in voor onze nieuwsbrief!

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