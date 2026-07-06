Wie straks een iPhone 18 koopt, loopt mogelijk meteen iets mis. Volgens geruchten werken twee iOS 27-functies niet op het toestel.

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iOS 27 komt met twee functies die de iPhone 18 níét kan gebruiken

De iPhone 18 moet nog verschijnen, maar er is nu al opvallend nieuws over het toestel. Volgens een nieuw gerucht krijgt de gewone iPhone 18 namelijk niet alle functies van iOS 27. En dat is best gek, want je zou denken dat een nieuwe iPhone alle functies zou ondersteunen van de nieuwe software. Helaas blijkt dat niet het geval.

Het probleem zit waarschijnlijk in het werkgeheugen. De iPhone 18 en iPhone 18e krijgen volgens geruchten 9GB RAM. Dat is meer dan de iPhone 17, maar blijkbaar nog steeds niet genoeg voor twee nieuwe functies van Apple Intelligence.

Die hebben volgens de laatste geruchten minimaal 12GB RAM nodig. En dat krijgen vermoedelijk alleen de duurdere modellen, zoals de iPhone 18 Pro, iPhone 18 Pro Max en de opvouwbare iPhone Fold (of Ultra).

Maar om welke functies gaat het dan? De eerste heeft met Siri te maken. In iOS 27 kun je Siri’s stem persoonlijker maken. Denk aan hoe enthousiast, rustig of snel Siri praat. Die functie lijkt dus niet beschikbaar te zijn op de iPhone 18.

De tweede functie is een verbeterde dicteerfunctie. Daarmee zet je gesproken tekst om naar geschreven tekst. Apple zou dit in iOS 27 veel nauwkeuriger willen maken waarmee je minder rare zinnen en minder kromme woorden krijgt. Ook deze functie is niet beschikbaar op de iPhone 18.

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iPhone 18 en iPhone 18 Pro-verschillen worden groter

Toch is het niet zo dat de iPhone 18 daardoor een slechte keuze is. De telefoon krijgt de rest van alle iOS 27-functies. Daarnaast lijkt het erop dat Siri voorlopig toch niet beschikbaar is in Nederland.

Dit maakt het verschil tussen de gewone iPhone en de Pro-modellen nog iets groter. Wil je straks echt álle AI-functies van Apple gebruiken, dan moet je dus wat dieper in de buidel tasten. En dat is wel iets om rekening mee te houden als je van plan bent om straks in september de iPhone 18 te kopen.

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