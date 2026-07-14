Publieke bèta van iOS 27 is uit: zo krijg je alle nieuwe functies als eerste

Piet-Jan Lentjes
Piet-Jan Lentjes
14 juli 2026, 9:00
2 min leestijd
Publieke bèta van iOS 27 is uit: zo krijg je alle nieuwe functies als eerste

De nieuwste functies van iOS 27 zijn vanaf nu door iedereen uit te proberen. Wij laten zien hoe je de publieke bèta installeert.

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Publieke bèta van iOS 27 is uit: zo krijg je alle nieuwe functies als eerste

Apple heeft de eerste publieke bèta van iOS 27 uitgebracht. Daardoor kun je de grote iPhone-update nu al proberen, nog vóór de officiële release. Meedoen is gratis en je hebt nu geen ontwikkelaarsaccount meer nodig.

liquid glass ios 27

Maar vergeet niet dat dit nog steeds testsoftware is. Er kunnen foutjes in zitten, sommige apps werken mogelijk minder goed en je batterij kan sneller leeglopen.

Dit is er nieuw in iOS 27

De grootste vernieuwing is Siri AI. De stemassistent begrijpt beter wat je bedoelt, kan nu een meer natuurlijk gesprek voeren en informatie zoeken in bijvoorbeeld Mail, Berichten, Notities en Agenda. Siri ziet ook wat er op je scherm staat en kan taken uitvoeren in apps.

ios 27 18 pro

Er is wel slecht nieuws voor Nederlandse en Belgische gebruikers. Siri AI komt niet meteen naar de Europese Unie. Bovendien werken de functies van Apple Intelligence alleen op de iPhone 15 Pro, iPhone 15 Pro Max en nieuwere modellen.

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Apple heeft ook het uiterlijk van Liquid Glass verbeterd. Hierdoor zijn knoppen en teksten weer wat beter leesbaar. Met een schuifregelaar bepaal je zelf hoe doorzichtig het ontwerp wordt. Daarnaast zal je iPhone ook weer wat sneller aanvoelen, want Apple heeft wat optimalisaties doorgevoerd. Apps openen vlotter, en zelfs oudere toestellen krijgen een boost.

Er zijn ook kleinere verbeteringen. Zo kun je het volume van de wekker apart aanpassen, een beeld uit een video opslaan als foto en extra grote widgets op het beginscherm zetten.

Zo installeer je de publieke bèta

Maak eerst een reservekopie van je iPhone. Meld je daarna aan bij de Apple Beta Software Program-website met hetzelfde Apple-account dat je op je iPhone gebruikt.

apps anders

Open vervolgens ‘Instellingen’ en ga naar ‘Algemeen > Software-update’ Kies bij ‘Bèta-updates’ voor ‘iOS 27 publieke bèta’. Ga terug en tik op ‘Werk nu bij’ zodra de update verschijnt. iOS 27 werkt op de iPhone 11 en nieuwer en op de iPhone SE vanaf de tweede generatie.

Meer over iOS 27

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Bronnen afbeeldingen: 9to5mac, macrumors
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