Deze nieuwe functie maakt je iPhone een stuk veiliger (en zo werkt die)

Apple voegt met iOS 27 een handige functie toe, die je accounts veel veiliger maakt. Zo werkt de nieuwe feature in iOS 27!

Lees verder na de advertentie. Steun iPhoned Je gebruikt een adblocker. Dat vinden we jammer, want advertenties hebben we nodig om onze artikelen gratis aan te bieden. Steun iPhoned door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

iOS 27

Er komt een grote update voor de iPhone aan! Apple heeft iOS 27 aangekondigd en voegt met die softwareversie een hele handige functie toe aan je iPhone. De Wachtwoorden-app van Apple wordt in iOS 27 uitgebreid met Apple Intelligence. Dat is een grote update voor de applicatie, die sinds iOS 18 standaard op je iPhone staat. Op de iPad en Mac staat de Wachtwoorden-app eveneens standaars sinds iPadOS 18 en macOS Sequoia.

In de Wachtwoorden-app vind je – zoals de naam al doet vermoeden – alle wachtwoorden van je accounts terug. Dat gebeurt niet zomaar, die moet je handmatig opslaan als je inlogt bij een applicatie of website. Na het opslaan hoef je jouw gebruikersnaam en wachtwoord nooit met zelf in te voeren, in plaats daarvan doet je iPhone dat automatisch. Met iOS 27 gaat Apple nog een stap verder, want je kunt onveilige wachtwoorden straks automatisch laten veranderen.

Wachtwoorden veranderen

In de Wachtwoorden-app vind je alle gebruikersnamen en wachtwoorden van je accounts. Dat is niet alles, want de applicatie geeft ook een overzicht van mogelijk onveilige wachtwoorden. Dit zijn wachtwoorden die betrokken zijn bij een datalek of (te) makkelijk te raden zijn. Apple heeft daar in iOS 27 een slimme oplossing voor bedacht, want Apple Intelligence kan straks direct nieuwe wachtwoorden voor je genereren en die toevoegen aan de Wachtwoorden-app.

Steun iPhoned Je gebruikt een adblocker. Dat vinden we jammer, want advertenties hebben we nodig om onze artikelen gratis aan te bieden. Steun iPhoned door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

De Wachtwoorden-app geeft in iOS 26 en eerder al meldingen van wachtwoorden die betrokken zijn bij een datalek of zijn hergebruikt. Een overzicht van die wachtwoorden vind je in de Wachtwoorden-app onder ‘Beveiliging’. Nu moet je die wachtwoorden handmatig aanpassen, maar dat is vanaf iOS 27 niet meer nodig. Met behulp van Apple Intelligence kunnen alle kwetsbare wachtwoorden dan in één keer automatisch worden gewijzigd in de Wachtwoorden-app.

Niet voor alle iPhones

Voor de nieuwe functie geef je de Wachtwoorden-app tijdelijk toestemming om in te loggen op een website en daar een nieuw wachtwoord aan te maken. Dat scheelt je veel tijd én maakt je iPhone een stuk veiliger. Veel gebruikers weten vaak dat bepaalde wachtwoorden kwetsbaar of gemakkelijk te raden zijn, maar nemen niet de moeite om die wachtwoorden aan te passen. De nieuwe functie in iOS 27 lost dat probleem eindelijk op.

Dat geldt helaas niet voor alle gebruikers, want de nieuwe feature voor de Wachtwoorden-app werkt met Apple Intelligence. Je moet dus een iPhone 15 Pro (Max) of nieuwer hebben om de slimme functie te gebruiken. Na de release van iOS 27 in september krijg je in de Wachtwoorden-app automatisch een notificatie over de nieuwe functie, die kun je vervolgens zelf inschakelen. Wil je op de hoogte blijven van alle verbeteringen in iOS 27? Schrijf je dan in voor onze dagelijkse of wekelijkse nieuwsbrief!