Met deze functie in iOS 27 stel je jouw AirPods veel gemakkelijker in

Apple voert in iOS 27 een kleine, maar handige verbetering door voor AirPods-gebruikers die het instellen ervan een stuk eenvoudiger maakt.

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Met deze functie in iOS 27 stel je AirPods gemakkelijker in

Apple heeft onlangs de derde bètaversie van iOS 27 uitgebracht en daar zit een functie in waarmee je AirPods gemakkelijker instelt. Het is namelijk eenvoudiger geworden om de intensiteit van Adaptieve audio aan te passen. Daardoor hoef je niet langer diep in de instellingen te zoeken om meer of juist minder omgevingsgeluid door te laten.

Adaptieve audio is een functie die Actieve ruisonderdrukking en de Transparantie-modus automatisch combineert. Afhankelijk van je omgeving bepalen je AirPods hoeveel omgevingsgeluid wordt doorgelaten. Dat is handig als je bijvoorbeeld onderweg bent en zowel muziek wilt luisteren als verkeer of gesprekken wilt blijven horen.

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Tot nu toe was het aanpassen van de gevoeligheid behoorlijk omslachtig. Je moest namelijk naar Instellingen > Bluetooth, vervolgens op de informatieknop naast de AirPods tikken en daarna de schuifregelaar voor Adaptieve audio aanpassen. Dat kostte meerdere stappen en maakte de functie minder toegankelijk.

Nieuwe bediening

In iOS 27 bèta 3 stel je jouw AirPods eenvoudiger in. Zodra je de instellingen van je verbonden AirPods opent, zie je nog steeds de bekende luistermodi Transparantie, Adaptief en Ruisonderdrukking. Nieuw is dat de Adaptieve modus nu direct extra bedieningsopties heeft.

Met een enkele tik kun je kiezen voor een lichtere of juist sterkere vorm van Adaptieve audio. Zo laat je eenvoudig meer of minder omgevingsgeluid door, zonder eerst een apart instellingenmenu te openen. De bediening werkt niet met een vrije schuifregelaar, maar met vooraf ingestelde niveaus. Daardoor blijft de interface overzichtelijk en is de gewenste instelling nog sneller te bereiken.

iOS 27 komt in september

De nieuwe bediening van AirPods is momenteel alleen beschikbaar in de derde ontwikkelaarsbèta van iOS 27. Omdat Apple de functie tijdens de bètaperiode heeft toegevoegd, is het nog niet zeker dat deze ongewijzigd in de definitieve versie van iOS 27 verschijnt. Het bedrijf past nieuwe functies regelmatig aan op basis van feedback van ontwikkelaars en bètatesters. Wil je niets missen van de ontwikkelingen? Schrijf je dan in voor onze nieuwsbrief!