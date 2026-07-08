iOS 27 bèta 3 is uit: deze veranderingen komen nog meer naar je iPhone

Apple heeft iOS 27 bèta 3 uitgebracht in aanloop naar de publieke bèta die later deze maand volgt. Deze veranderingen kun je straks verwachten.

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iOS 27 bèta 3 is uit

iOS 27 bèta 3 is nu beschikbaar voor ontwikkelaars die aan de bètatests deelnemen. Het buildnummer is 24A5380h. Je kunt de update installeren door de app ‘Instellingen’ te openen, op ‘Algemeen’ te tikken en vervolgens op ‘Software-update’. Selecteer daar onder ‘Bèta-updates’ de optie ‘iOS 27 Developer Bèta’.

Zoals bij elke vroege bètaversie raden we af om iOS 27 bèta 3 op je dagelijkse iPhone te installeren. Je kunt namelijk nog bugs, problemen met de batterijduur, compatibiliteitsproblemen met apps en andere kinderziektes verwachten.

Dit kun je verwachten

Hieronder volgen enkele wijzigingen die we tot nu toe in iOS 27 bèta 3 hebben ontdekt.

De app ‘Herinneringen’ heeft een vernieuwd app-pictogram met holle, gekleurde opsommingstekens in plaats van effen gekleurde opsommingstekens.

Voor sommigen worden de Apple Intelligence-bestanden tussen bèta 2 en bèta 3 opnieuw gedownload. Hierdoor wordt de toegang tot de nieuwe Siri in de tussentijd gereset.

Er is tekst in de app ‘Instellingen’ bijgewerkt. Die luidt nu: ‘Zoeken en Siri optimaliseren’.

De Siri-modus in de Camera-app vereist ook de bijgewerkte Siri.

De schuifregelaars voor het aanpassen van de Siri-stem voor ‘Tempo’ en ‘Expressiviteit’ werken bij gebruik van de bijgewerkte Siri.

Safari toont bij het opstarten van de app vier nieuwe functies: tabbladen automatisch ordenen, bladwijzers per onderwerp doorbladeren, updates ontvangen en meer doen met extensies.

Spiegelende highlights zien er zachter uit op app-pictogrammen, waardoor het uiterlijk van heldere en getinte pictogrammen merkbaar verandert.

De app Opdrachten bevat nu een optie om rechtstreeks naar de actieweergave te gaan voor bewerking.

De statusbalk in het Bedieningspaneel toont nu het signaal en het type van het mobiele netwerk.

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Niet alle functies van iOS 27 zijn op elke iPhone beschikbaar. De update ondersteunt de iPhone 11 en nieuwer, evenals de iPhone SE 2 en nieuwer. Daarbij komt Siri AI voorlopig nog niet naar de EU.

iOS 27 verschijnt in september

Apple heeft bevestigd dat de eerste publieke bèta van iOS 27 later deze maand verschijnt. De definitieve versie van de software wordt zoals gebruikelijk in september verwacht, vlak voor de introductie van de nieuwe iPhones. Wil je niets missen van alle ontwikkelingen? Schrijf je dan in voor onze nieuwsbrief!