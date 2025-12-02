Netflix verwijdert hele populaire functie – en dat is slecht nieuws voor Chromecast 

Netflix heeft aangekondigd dat een populaire functie per direct niet meer beschikbaar is en dat heeft gevolgen voor de Google Chromecast. Dit is er veranderd!

Lees verder na de advertentie. Steun iPhoned Je gebruikt een adblocker. Dat vinden we jammer, want advertenties hebben we nodig om onze artikelen gratis aan te bieden. Steun iPhoned door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

Netflix stopt populaire functie

Slecht nieuws als je regelmatig naar Netflix kijkt, want de streamingdienst heeft een veelgebruikte functie verwijderd. Het is per direct niet meer mogelijk om Netflix vanaf je smartphone te streamen naar bepaalde uitvoeringen van de Google Chromecast. De nieuwste modellen van de Google Chromecast hebben geen ondersteuning meer voor deze functie, dat zijn de uitvoeringen die worden geleverd met een afstandsbediening.

Heb je de nieuwere Google TV Streamer? In dat geval is het ook niet meer mogelijk om Netflix via je smartphone naar het apparaat te streamen. Hetzelfde geldt voor vrijwel alle apparaten die werken met een afstandsbediening. Zo kun je Netflix dus ook niet meer naar de meeste televisies streamen, omdat die ook werken met een afstandsbediening. In plaats daarvan moet je de applicatie van Netflix op het betreffende apparaat gebruiken.

Niet voor alle Chromecasts

Netflix heeft de hulppagina voor het casten van series en films vanaf een mobiel apparaat inmiddels aangepast. Op deze pagina bevestigt Netflix dat het niet meer mogelijk is om content vanaf een smartphone te streamen naar de meeste televisies en uitvoeringen van Google Chromecast. Heb je nog een ouder model van de Google Chromecast? Dan hebben we goed nieuws, want die werkt wél nog met Netflix.

Steun iPhoned Je gebruikt een adblocker. Dat vinden we jammer, want advertenties hebben we nodig om onze artikelen gratis aan te bieden. Steun iPhoned door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

Het gaat om de eerste uitvoeringen van de Google Chromecast, die niet werken met een afstandsbediening. Deze toestellen verschijnen wel in de applicatie van Netflix als je op het casten-symbool tikt. Bij eerdere uitvoeringen van de Google Chromecast verandert er dus niks, deze blijven ondersteuning hebben voor het casten van Netflix. Bij de Google TV Streamer en Chromecast met Google TV is dat niet het geval, daar moet je de applicatie van Netflix installeren om de streamingdienst te gebruiken.

Netflix-app gebruiken

Zoek je regelmatig eerst een serie of film op Netflix uit, om deze vervolgens te streamen naar je televisie of Google Chromecast? In dat geval heb je een oudere Google Chromecast nodig, omdat dit bij nieuwe modellen niet meer mogelijk is. Bij de Google TV Streamer, Chromecast met Google TV en de meeste slimme televisies kun je de applicatie van Netflix installeren. Op die manier kun je alsnog naar je favoriete films en series op het grotere scherm kijken.

Voor veel gebruikers betekent deze maatregel slecht nieuws, omdat het veel eenvoudiger is om door de mobiele applicatie van Netflix te bladeren. Het is nog niet duidelijk waarom Netflix deze keuze heeft genomen, mogelijk is het op deze manier gemakkelijker om te controleren of een abonnement wel binnen hetzelfde huishouden wordt gebruikt. Heb jij nog een abonnement op Netflix, maar wil je eens een andere streamingdienst uitproberen? Bekijk hier welke opties er nog meer zijn: