Netflix wordt binnenkort véél beter – dankzij deze 3 nieuwe functies

Netflix heeft onlangs aangekondigd dat er maar liefst drie nieuwe functies aankomen voor de app – dit is wat je ervan kunt verwachten.

Lees verder na de advertentie. Steun iPhoned Je gebruikt een adblocker. Dat vinden we jammer, want advertenties hebben we nodig om onze artikelen gratis aan te bieden. Steun iPhoned door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

Netflix wordt beter dankzij 3 nieuwe functies

Elizabeth Stone, de CTO van Netflix, heeft drie nieuwe veranderingen aangekondigd die binnenkort in de Netflix-app zullen worden doorgevoerd. We zetten ze voor je op een rij.

1. In realtime stemmen voor live content

Netflix heeft al eerder geëxperimenteerd met interactief stemmen voor bepaalde series. Volgens Stone is het bedrijf nu echt klaar om er volledig voor te gaan. Wanneer Netflix volgend jaar een nieuwe versie van Star Search uitzendt, kunnen gebruikers door realtime te stemmen rechtstreeks invloed uitoefenen op de uitkomst van de show. Stone zegt hierover:

“If you’re sitting at home watching ‘Star Search’ on your TV, you’ll be able to either on the TV or your mobile phone actually put in a vote that advances or doesn’t advance some of the contestants on the show…Viewers will be prompted on-screen and have a limited amount of time to rate performances. If you rewind or aren’t caught up with the livestream, you may miss the voting window.”’ “Als je thuis naar ‘Star Search’ op tv zit te kijken, kun je via de tv of je mobiele telefoon stemmen om bepaalde deelnemers in de show door te laten gaan of af te laten vallen… Kijkers krijgen een melding op het scherm en hebben een beperkte tijd om de optredens te beoordelen. Als je terugspoelt of de livestream niet bijhoudt, kun je het stemmoment missen.”

Eerdere tests met realtime stemmen lieten zien dat kijkers erg betrokken waren bij elke aflevering. Dit heeft Netflix gemotiveerd om de opgedane kennis op veel grotere schaal in te zetten met de populaire serie Star Search.

De serie liep oorspronkelijk van 1983 tot 1995. Toen deden onder meer de nog onbekende artiesten Beyoncé, Britney Spears en Adam Sandler mee. Netflix hoopt dat de nieuwe serie mede vanwege het interactieve element een hit zal worden.

Steun iPhoned Je gebruikt een adblocker. Dat vinden we jammer, want advertenties hebben we nodig om onze artikelen gratis aan te bieden. Steun iPhoned door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

2. Meeslepende startpagina-ervaring

Over deze nieuwe functie had Stone nog niet veel concrete details te melden. Netflix heeft de startpagina van de app onlangs vernieuwd en het bedrijf zou nu van plan zijn om op deze pagina een meer ‘meeslepende ervaring’ voor content te lanceren. De bedoeling is dat de content tot leven wordt gebracht door middel van animaties en dynamische special effects. Om te beginnen lanceert Netflix een nieuwe Halloween-collectie en later dit jaar een kerstcollectie.

3. Redesign van kids-profielen

Netflix introduceert vernieuwde versies van kids-profielen op de streamingdienst. Het nieuwe ontwerp is gebaseerd op het eerdere herontwerp voor volwassen profielen, maar voegt ook enkele unieke functies toe die speciaal voor kinderen zijn bedoeld. De nieuwe kids-profielen worden wereldwijd voor alle gebruikers worden uitgerold, dus je zou ze binnenkort moeten zien.

Nog even afwachten

Stone heeft niet aangegeven op welke termijn we de drie nieuwe functies in de Netflix-app kunnen verwachten. We houden het uiteraard voor je in de gaten. Wil je zeker weten dat je niets mist, schrijf je dan in voor onze nieuwsbrief!