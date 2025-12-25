iPhoned kiest: dit is het beste van Netflix uit 2025

Netflix blijft de grootste streamingdienst van Nederland, dus daarom kiezen we de tien beste Netflix-series en -films van 2025. Heb jij ze allemaal al gezien?

Beste van Netflix 2025

Met de prijsverhogingen wordt het steeds minder aantrekkelijk om het hele jaar door Netflix aan te houden. Als je nu toch weer een maandje neemt, moet je zeker onderstaande series en films checken. Dit is volgens ons het beste wat Netflix in 2025 heeft uitgebracht.

10. Long Story Short

De man achter geliefde Netflix-serie BoJack Horseman kwam dit jaar met iets nieuws, dat veel gelijkenissen heeft met zijn vorige week. Ook Long Story Short is erg slim geschreven en zit vol kleine grapjes. Toch is deze animatieserie ook zijn eigen ding. Long Story Short volgt een familie op verschillende momenten in hun leven. Vooral de keuze om hun verhaal niet chronologisch te vertellen houdt de kijkervaring fris.

9. Critical – Between Life and Death

Op HBO Max is The Pitt een hit: een dramaserie die de harde realiteit van werken op de eerste hulp aantoont. Op Netflix kun je met Critical het echte werk zien. Deze documentaire kijkt mee in een Londens ziekenhuis. Niet alleen de medewerkers, maar ook de patienten worden geinterviewd, terwijl je elke stap in hun traject meekrijgt. Dat is niet altijd makkelijk om naar te kijken, maar wel bijzonder goed gemaakt.

8. Frankenstein

Het verhaal van dokter Frankenstein en zijn monster is al vaak verteld, maar deze keer mag regisseur Guillermo del Toro losgaan met zijn interpretatie. Dit verhaal past hem als gegoten, want in veel van zijn werk blijken de monsters uiteindelijk beter dan de mensen. In Frankenstein wordt het monster uitstekend vertolkt door acteur Jacob Elordi, maar ook Oscar Isaac en Mia Goth zijn top.

7. Boots

Gebaseerd op het boek The Pink Marine, vertelt Boots over een jonge man zich die samen met zijn beste vriend aansluit bij het Amerikaanse Korps Mariniers. Het probleem is dat hij gay is, en homoseksualiteit ten strengste verboden is in het leger. De serie weet oprecht drama goed te combineren met komedie en bovenal een heel peloton aan leuke personages. Helaas heeft Netflix de stekker al uit de serie getrokken, dus een tweede seizoen gaan we niet krijgen.

6. The Perfect Neighbour

The Perfect Neighbour was een van de meest besproken documentaires van het jaar. Deze true crime-film bestaat volledig uit videobeelden die door de camera’s van politie-agenten zijn opgenomen. Die moeten regelmatig langskomen bij een vrouw die zichzelf de perfecte buurvrouw noemt. Toch blijft ze mopperen over de spelende kinderen in de buurt. Dat escaleert totdat een jongen wordt neergeschoten. The Perfect Neighbour is geen makkelijke film om te kijken, maar wel een belangrijke.

5. Wake Up Dead Man: A Knives Out Mystery

Rian Johnson en Daniel Craig mogen nog lang doorgaan met het maken van Knives Out-films. Dit derde moordmysterie is namelijk weer genieten geblazen. Na het lollige Glass Onion, vertelt maker Rian Johnson deze keer een serieuzer verhaal over religie en politiek. Het is weer een sterke whodunnit inclusief goede cast, met vooral Craig als detective Benoit Blanc die de spotlight steelt. Wat heeft hij een plezier in deze rol.

4. Train Dreams

Train Dreams is een dromerig meesterwerk, over een man die regelmatig langere tijd van zijn geliefde vertrekt om te werken. Als houthakker helpt hij de treinrails te bouwen die steden in de Verenigde Staten aan elkaar verbindt. Oude bomen moeten sneuvelen voor deze vooruitgang, terwijl hij het geld goed kan gebruiken voor nieuw leven in de vorm van zijn dochter.

3. Stranger Things (seizoen 5)

We moeten de laatste afleveringen nog zien, maar het is duidelijk dat de Duffer-broers precies weten waar ze mee bezig zijn. Een serie zoals Stranger Things zullen we niet snel nog eens op Netflix krijgen. De combinatie van deze cast en hun personages, de muziekkeuzes, de spanning en de opbouw naar de explosieve momenten zijn smullen geblazen.

2. Adolescence

Adolescence is allereerst een belangrijke serie. De miniserie vertelt het verhaal van een tiener die verdacht wordt van de moord op een klasgenootje, en gaat onder andere over cyberpesten en de manosfeer. Daarnaast is Adolescence de meest bijzonder gemaakte serie van het jaar, omdat elk aflevering bestaat uit één lang shot.

1. KPop Demon Hunters

Niemand had verwacht dat een animatiefilm van Netflix zo’n grote hit kon worden. Waarschijnlijk Netflix zelf ook niet. Toch is Kpop Demon Hunters niets minder dan een fenomeen. In de film volg je drie meiden die samen een kpopband vormen, maar stiekem ook demonenjagers zijn die hun muziek gebruiken om een barrière tussen de normale wereld en die van de demonen in stand te houden.

Niet alleen zijn de liedjes van de meiden extreem aanstekelijk (ze staan niet voor niets in alle hitlijsten), maar de film is ook nog eens waanzinnig leuk. De grappen werken, de personages zijn goed en er worden belangrijke onderwerpen rond mentale gezondheid aangestipt. En dan hebben we het nog niet eens over de hele eigen stijl. Een ‘Golden’ medaille voor Kpop Demon Hunters, want dit is het beste van Netflix 2025.

