Apple Pay wordt uitgebreid in Nederland: deze bank krijgt ondersteuning

Apple Pay wordt uitgebreid in Nederland, want een bank heeft eindelijk ondersteuning gekregen voor de betaalmethode. Om deze bank gaat het!

Lees verder na de advertentie. Steun iPhoned Je gebruikt een adblocker. Dat vinden we jammer, want advertenties hebben we nodig om onze artikelen gratis aan te bieden. Steun iPhoned door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

Triodos Bank ondersteunt Apple Pay

Betaal je liever met je smartphone, zodat je pinpas thuis kan blijven? Dan hebben we goed nieuws, want Apple Pay wordt uitgebreid in Nederland. Klanten van Triodos Bank hadden tot nu toe geen toegang tot Apple Pay, maar daar is nu verandering in gekomen. Triodos Bank heeft de functie sinds kort uitgerold voor particuliere klanten, zodat zij met hun iPhone of Apple Watch kunnen afrekenen.

Klanten moeten daarvoor wel ouder dan zestien jaar zijn, een betaal- of jongerenrekening hebben en de Triodos Mobiel Bankieren app geïnstalleerd hebben op hun iPhone. Ben je klant van Triodos en wil je Apple Pay activeren? Dan is het belangrijk om de app bij te werken naar de nieuwste versie, zodat je jouw digitale betaalpas toe kunt voegen aan je Apple Wallet. Bekijk de app hier in de App Store:

Triodos Bankieren NL Triodos Bank 8,8 (14.137 reviews) Gratis via App Store via App Store

Apple Pay vrijwel overal beschikbaar

In Nederland ondersteunen veel banken Apple Pay al langere tijd. Klanten van Rabobank, ABN AMRO en ING kunnen de betaalmethode al sinds 2019 gebruiken. In 2022 kwamen daar ook de ASN Bank, RegioBank en SNS Bank bij. Nu kunnen klanten van Triodos Bank eindelijk ook Apple Pay gebruiken, waardoor je op veel plaatsen helemaal geen pinpas of creditcard meer nodig hebt.

Steun iPhoned Je gebruikt een adblocker. Dat vinden we jammer, want advertenties hebben we nodig om onze artikelen gratis aan te bieden. Steun iPhoned door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

Bij de meeste supermarkten, restaurants en andere gelegenheden kun je in Nederland al betalen met je smartphone of smartwatch. Daarvoor moet je bank natuurlijk wel ondersteuning bieden voor Apple Pay. Triodos Bank heeft er naar eigen zeggen langer over gedaan, omdat de IT-systemen van de betaalpassen eerst moesten worden vernieuwd. Nu dat is gebeurd biedt Triodos Bank eindelijk Apple Pay aan.

Instellen van digitale pinpas

De nieuwe versie van de Triodos Mobiel Bankieren app is inmiddels uitgebracht, dus klanten kunnen hun mobiele pinpas activeren. Het instellen van Apple Pay is mogelijk via de app van Triodos Bank, of door naar de Wallet op je iPhone te gaan. Klik bij de Wallet op het plusje rechtsboven in beeld en selecteer ‘Betaalkaart of creditcard’. Zoek in de lijst naar ‘Triodos Bank’ en scan je betaalpas om Apple Pay te activeren.

Klanten van Triodos Bank kunnen Apple Pay vervolgens gebruiken door tweemaal op de vergrendelknop van de iPhone te drukken. De betaalpas is beveiligd met Face ID of Touch ID, zodat niet iedereen zomaar toegang heeft tot je pinpas of creditcard. Zodra je Face ID of Touch ID hebt ontgrendeld kun je met je iPhone afrekenen. Bij de Apple Watch werkt Apple Pay soortgelijk, ook daar moet je twee keer op de zijknop drukken. Lees hier meer over Apple Pay!