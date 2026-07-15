Een bekende game verdwijnt binnenkort van de iPhone en iPad. Spelers hebben nog maar een paar maanden om de game te spelen.

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Helaas: deze populaire game verdwijnt van de iPhone én iPad

Slecht nieuws voor spelers van Mario Kart Tour. Nintendo trekt binnenkort definitief de stekker uit de populaire racegame voor de iPhone en iPad.

Mario Kart Tour stopt in september

Nintendo heeft bekendgemaakt dat de game Mario Kart Tour op 29 september 2026 stopt. Daarna kun je de game niet meer spelen, ook niet wanneer de app nog gewoon op je iPhone of iPad staat.

Er komt geen versie die zonder internet werkt. Zodra Nintendo de online dienst afsluit, is het dus echt afgelopen met de mobiele racegame.

Mario Kart Tour verscheen in september 2019 voor de iPhone en iPad. Net als in andere Mario Kart-games race je over verschillende banen en gebruik je voorwerpen om tegenstanders dwars te zitten. Veel bekende Nintendo-personages zijn speelbaar in de game. Denk hierbij aan Luigi, Peach, Toad, Toadette en Bowser.

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De game was bij de release meteen ontzettend populair. Mario Kart Tour werd in de eerste week meer dan 90 miljoen keer gedownload.

Robijnen zijn al niet meer te koop

Nintendo is al begonnen met het afsluiten van bepaalde onderdelen. Zo kun je sinds 7 juli geen robijnen meer kopen. Dat is de valuta waarmee je bepaalde aankopen in de game doet.

Heb je nog robijnen over? Dan kun je die tot het einde van de game gebruiken in de verschillende shops. Ook nieuwe Gold Pass-abonnementen en automatische verlengingen zijn niet meer beschikbaar. Had je nog een actief abonnement? Dan kun je de voordelen gratis blijven gebruiken totdat Mario Kart Tour sluit. Spelers zonder Gold Pass krijgen deze voordelen vanaf 4 augustus gratis.

Nog één laatste race

Mario Kart Tour is niet de eerste mobiele Nintendo-game die wordt stopgezet. Eerder trok Nintendo ook al de stekker uit onder meer Miitomo, Dr. Mario World en Dragalia Lost.

Wil je Mario Kart Tour nog spelen? Dan heb je daar nog tot eind september de tijd voor. Daarna verdwijnt de game definitief van de iPhone en iPad en is de game voor altijd weg.

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