iPadOS 27 is een belangrijkere update dan je denkt (door deze verbetering)

Apple heeft iPadOS 27 aangekondigd en dat is een belangrijkere update dan je misschien denkt. Door deze verbetering komt dat!

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iPadOS 27

Er komt een grote update voor de iPad aan! Apple heeft bij de jaarlijkse WWDC iPadOS 27 aangekondigd. Dit wordt de belangrijkste update voor de iPad in 2026 en dat is niet zonder reden. Vrijwel alle applicaties van Apple worden uitgebreid met meer functies én Apple Intelligence komt naar meer plekken in het besturingssysteem. Zo wordt het gemakkelijker om afbeeldingen te bewerken en worden tabbladen in Safari voortaan automatisch geordend met behulp van Apple Intelligence.

Apple past verder het ontwerp in iPadOS 27 opnieuw aan, want Liquid Glass komt naar meer onderdelen. Toch zijn dit vermoedelijk niet de belangrijkste veranderingen in iPadOS 27. Bij de nieuwe softwareversie heeft Apple gefocust op het verbeteren van de bestaande functies. Met iPadOS 27 komen zo niet alleen meer features naar je iPad, de software werkt ook nog eens veel soepeler en efficiënter dan iPadOS 26.

Verbeteringen in de software

Apple heeft in iPadOS 27 belangrijke verbeteringen in de software doorgevoerd. Als gebruiker zie je daar weinig van, maar je merkt het verschil na het installeren van de update vrijwel direct. Met iPadOS 27 voelt je iPad veel sneller aan en werkt het besturingssysteem veel soepeler. Waar in iPadOS 26 bepaalde animaties of effecten nog wel eens kunnen haperen, heeft Apple die problemen verholpen in iPadOS 27.

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Dat is niet alles, want Apple heeft de bestaande functies ook efficiënter gemaakt in vergelijking met iPadOS 26. Dat betekent dat de features minder energie verbruiken en de accu van je iPad wat langer meegaat. Deze verbeteringen zijn vooral goed nieuws voor oudere iPads, die vaak meer moeite hebben met het draaien van nieuwe softwareversies. Dat is bij iPadOS 27 niet het geval, met die update voelt zelfs je oudere iPad weer als nieuw aan.

Release van iPadOS 27

Door de verbeteringen in iPadOS 27 starten iPads volgens Apple tot maximaal 30 procent sneller op. Het laden van bestanden gaat eveneens veel vlotter, tot wel 70 procent bij de Foto’s-app van Apple. De zoekfunctie is ook verbeterd en toont zoekresultaten veel sneller op de iPad. Apple heeft bij iPadOS 27 dus vooral gewerkt aan prestaties en stabiliteit van het besturingssysteem en dat maakt de update heel belangrijk voor nieuwe én oude iPads.

Met iPadOS 27 krijgt je iPad er binnenkort een belangrijke update bij. We moeten nog even wachten op iPadOS 27, Apple brengt de definitieve release pas in september uit. Helaas geldt dat niet voor alle iPads, alleen deze toestellen hebben ondersteuning voor iPadOS 27. Ben je enthousiast over alle nieuwe functies en wil je meer weten? Schrijf je dan in voor onze dagelijkse of wekelijkse nieuwsbrief, zodat je automatisch op de hoogte blijft over iPadOS 27!