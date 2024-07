UTM SE laat macOS op je iPad en iPhone draaien – zo werkt het

Apple heeft de eerste PC emulator toegestaan in de App Store, waardoor het eindelijk mogelijk is om macOS op de iPhone en iPad te draaien. Zo werkt dat!

Apple staat emulator toe

Heb je altijd al willen weten hoe macOS eruitziet op je iPhone of iPad? Dat is nu eindelijk mogelijk, want Apple heeft UTM SE toegestaan in de App Store. De app is de eerste PC emulator voor de iPhone en iPad. Het is opvallend dat Apple UTM SE toch toelaat in de App Store, want eerder werd de applicatie juist afgekeurd. Dat was niet alles, want Apple blokkeerde de app ook bij alternatieve webwinkels.

Er zijn sinds april grote veranderingen naar je iPhone gekomen, want Apple moet app stores van derden toelaten. Daarnaast zijn retro emulators toegestaan, waardoor je bijvoorbeeld oude games van Nintendo kunt spelen via Delta. Dat is precies waarom Apple UTM SE eerder niet toeliet, want het ging volgens het bedrijf niet om een retro emulator. Die keuze kreeg veel kritiek, waaronder van de Europese Commissie.

macOS op de iPhone en iPad

Apple heeft nu dus besloten om UTM SE toch toe te staan in de App Store en in webwinkels van derden. De applicatie is nu al gratis te downloaden in de App Store, later wordt UTM SE ook toegevoegd aan AltStore PAL. Met de app kun je klassieke software op je iPhone en iPad zetten, waaronder een oudere generatie van macOS. Ook andere besturingssystemen worden ondersteund, je kunt bijvoorbeeld ook voor Windows kiezen.

Met UTM SE is het mogelijk om macOS op je iPhone en iPad te zetten. Het gaat helaas niet om de nieuwste versie, je kunt bijvoorbeeld wel kiezen voor macOS 9. Met de software kun je oude spellen op je iPhone of iPad zetten, die voorheen alleen voor macOS geschikt waren. Hetzelfde geldt voor Windows, ook daarvan kun je retro games installeren op je telefoon of tablet. Je hebt de keuze uit vooraf geïnstalleerde software, maar kunt ook je eigen besturingssysteem bouwen.

Minder krachtig dan macOS

Ben je van plan om via de emulator macOS op je iPhone of iPad te zetten? Houd er dan wel rekening mee dat de programma’s minder soepel werken. Dat heeft te maken met de software die wordt gebruikt bij iOS en iPadOS. De functionaliteit en prestatie van de emulator is daardoor logischerwijs minder krachtig dan de originele versie van macOS. Bij simpele games zal je dit niet zo snel merken, maar bij zwaardere programma’s wel.

UTM SE is nu gratis te installeren in de App Store. Je kunt de programma’s eveneens gratis downloaden in de app. Via een externe website kun je kiezen uit software als Windows XP en Debian. In de Verenigde Staten is macOS al beschikbaar, het is de verwachting dat Nederland en België niet veel later volgen. Waarschijnlijk volgen er later nog meer programma’s, die je standaard in de app kunt installeren.

