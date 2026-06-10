Rabobank-app wordt helemaal anders (met nieuw design op iPhone én Android)

Maurice Snijders
Maurice Snijders
10 juni 2026, 20:29
2 min leestijd
Rabobank-app wordt helemaal anders (met nieuw design op iPhone én Android)

De Rabobank-app krijgt een compleet nieuw uiterlijk – niet alleen het design wordt vernieuwd, ook sommige onderdelen krijgen een andere plek.

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Rabobank-app wordt helemaal anders

Rabobank heeft aangekondigd dat de Rabobank-app de komende tijd een flinke opfrisbeurt krijgt. Volgens de bank moet de vernieuwde app overzichtelijker en gemakkelijker in gebruik worden. Het nieuwe ontwerp werkt bovendien in zowel een lichte als donkere weergave. Het is op dit moment nog niet duidelijk wanneer de nieuwe app daadwerkelijk beschikbaar is.

Rabobank

Rabobank

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rabobank-app

Dit verandert er

Met de update worden verschillende onderdelen verplaatst. Zo staat de knop om uit te loggen voortaan linksboven in het tabblad ‘Overzicht’. Gebruikers met meerdere profielen kunnen hier ook direct wisselen tussen hun accounts. Daarnaast verdwijnt de knop ‘Service’ en wordt deze vervangen door ‘Hulp’.

Ook het onderdeel ‘Inzicht’ krijgt in de vernieuwde Rabobank-app een nieuw ontwerp. Op screenshots van de Rabobank is te zien dat inkomsten en uitgaven in een vernieuwde weergave worden getoond. Daar zie je bij steeds meer transacties het logo van het bedrijf waar je hebt betaald. Die logo’s moeten het eenvoudiger maken om transacties terug te vinden in de applicatie.

Meer aanpassingsmogelijkheden

Gebruikers krijgen daarnaast ook meer controle over het overzichtsscherm. Zo kun je in de nieuwe Rabobank-app zelf bepalen in welke volgorde jouw bankproducten worden weergegeven.

Volgens de Rabobank verandert vooral de vormgeving van de nieuwe app. De functies blijven in grote lijnen wel hetzelfde werken als voorheen. Het kan het natuurlijk wel even wennen zijn dat bepaalde knoppen er anders uitzien of op een andere plek staan. De meeste gebruikers zullen waarschijnlijk wel snel weer hun weg vinden.

Rabobank

Rabobank laat weten dat de vernieuwde app automatisch beschikbaar komt voor gebruikers die de laatste versie hebben geïnstalleerd. Wanneer dat precies gebeurt, is zoals gezegd op dit moment nog niet bekend. De nieuwe app komt in elk geval beschikbaar voor zowel iOS als Android. Wil je niets missen van de nieuwe app? Schrijf je dan in voor onze nieuwsbrief, dan houden we je automatisch op de hoogte!

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Bronnen afbeeldingen: rabobank, rabobank
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