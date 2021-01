Apple zou de laatste hand leggen aan de MacBook Pro 2021 en de laptop lijkt een grote stap voorwaarts te maken. Met een nieuw design, de terugkeer van MagSafe en meer.

‘MacBook Pro 2021 design krijgt opknapbeurt’

Als zowel Bloomberg als Ming-Chi Kuo (via MacRumors) een boekje open doen over een onaangekondigd Apple-product, mag je er vanuit gaan dat het betrouwbaar is. De twee geruchten beschrijven de MacBook Pro 2021 tot in het kleinste detail, waardoor we een goed beeld krijgen van deze nieuwe Pro-laptop van Apple.

Kuo stelt dat Apple aan zowel een 14 als 16 inch-formaat werkt. Beide laptops krijgen voor het eerst sinds 2016 een nieuw design met ‘plattere randen’. Daardoor moet de MacBook meer op de iPhone 12 en iPad Pro gaan lijken.

Naast het nieuwe design worden ook andere ingrijpende veranderingen doorgevoerd. Zo zou de Touch Bar (de oled-strook touchscreen die de functietoetsen vervangt) verdwijnen en plaatsmaken voor ouderwetse functietoetsen. Dit is iets waar veel gebruikers al jaren om vragen.

Een andere manier waarop Apple teruggrijpt op het verleden is de terugkeer van MagSafe. Die naam kennen we nu van de magnetische aansluiting op de iPhone 12, maar was oorspronkelijk een magnetische oplaadaansluiting voor de MacBook. Volgens Bloomberg zorgt de terugkeer van MagSafe ervoor dat je de laptop veel sneller kunt opladen dan nu het geval is.

De MacBook Pro 2021 draait op Apples eigen Silicon-chips. Voor het eerst zal er ook geen Intel-optie meer beschikbaar zijn. Daarmee heeft Apple wat de Pro-MacBooks betreft de overstap van Intel naar Apple Silicon dit jaar dus voltooid.

‘Grote MacBook Air-upgrade volgt later’

Bloomberg voegt hier nog aan toe dat ook de schermkwaliteit een stap vooruit maakt. Apple zou nieuwe panelen gebruiker die een hogere helderheid en hoger contrast mogelijk maken. Tot slot zou ook de MacBook Air een soortgelijke upgrade krijgen met een nieuw design, maar als we de bronnen van Bloomberg mogen geloven laat deze nog ‘veel langer’ op zich wachten dan de nieuwe MacBook Pro. Deze moet in de loop van 2021 verschijnen.