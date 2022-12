Apple cancelt Mac Pro met M2 Extreme – deze uitvoering komt er wél

De Mac Pro met een M2 Extreme-chip lijkt er niet meer te komen, maar Apple werkt al aan een andere Mac Pro. Lees hier wat de plannen zijn!

Nieuwe Mac Pro met een M2 Extreme-chip

Apple werkt al geruime tijd aan een Mac Pro met een verbeterde M2-chip, ook wel de M2 Extreme genoemd. Een Mac Pro met deze krachtige chip zou een 48-core cpu en een 152-core gpu hebben. Apple heeft dit plan nu definitief geschrapt, omdat de productiekosten te duur zijn om het product voor het grote publiek op de markt te brengen.

De productie van de Mac Pro met een M2 Extreme-chip zou namelijk minimaal 10.000 dollar kosten. Hierdoor wordt het een extreem duur product, dat slechts een kleine doelgroep aanspreekt. Deze hoge productieprijs staat daardoor waarschijnlijk niet in verhouding tot hoe vaak zo’n dure Mac Pro verkocht gaat worden. Voor Apple dus een te hoge kostenpost om het project door te zetten.

Nieuw project: Mac Pro met de M2 Ultra-chip

Ondertussen blijft Apple volgens Apple-analist Mark Gurman wel tests uitvoeren met de M2 Ultra-chip. De Mac Pro met deze chip heeft een 24-core cpu en een 76-core gpu met minimaal 192GB aan werkgeheugen. Naar verwachting is ook de nieuwe Mac Pro met de M2 Ultra-chip uit te breiden met meer opslagruimte, werkgeheugen en andere aspecten.

De Ultra-chip is dus de iets minder krachtige uitvoering van de M2 Extreme-chip, waardoor die naar alle waarschijnlijkheid ook goedkoper is om te produceren. Dit maakt het voor Apple juist aantrekkelijk om een Mac Pro met deze chip te produceren.

Laatste Mac Pro uitgebracht in 2019

In 2019 bracht Apple een van de grootste updates uit voor de Mac Pro uit. De nieuwe krachtpatser greep terug naar het ontwerp van vroeger, maar was van binnen een van de snelste computers van dat moment. Met een werkgeheugen van 384GB kan het apparaat nog steeds de zwaarste programma’s draaien.

De Mac Pro uit 2019 is nu te koop bij Apple voor 6.499,10 euro. Over de prijs van de nieuwe Mac Pro is nog niks bekend, maar het is in ieder geval zeker dat een het prijzige (maar krachtige) computer gaat zijn.

