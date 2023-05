iPhone koppelen met Windows: berichten lezen en bellen op je PC

Je Mac en iPhone werken ontzettend goed samen. Maar hoe zit dat bij een Windows-PC en een iPhone? Ook daar is nu een oplossing voor!

iPhone koppelen met Windows: bellen en berichten lezen

Wanneer je een Mac en een iPhone hebt, werken de meeste apps vrij naadloos samen op beide systemen. Bij een PC met Windows was het altijd wat lastiger, maar daar is nu verandering in gekomen. Je kunt nu je iPhone met een Windows-PC koppelen en onder andere de app Berichten op je computer gebruiken. Je moet er wel iets voor doen, maar geen nood. We laten je stap-voor-stap zien hoe je het instelt.

Om je iPhone met een Windows 11-PC te koppelen moet je iOS 14 of hoger draaien. Daarna moet je op de PC de app Telefoonkoppeling uit de Windows Store downloaden. Daarnaast moet je nog de Koppeling met Windows-app op je iPhone zetten.

Heb je dat eenmaal gedaan, dan start je de app op je PC en kies je voor ‘iPhone’. Scan daarna de QR-code op het scherm met de camera-app van je iPhone. Tik op het linkje en kies voor ‘Open’.

Tik daarna in de iPhone-app op de knop ‘QR-code scannen’ en scan de code nog een keer (wel de app toegang geven tot de camera). Kies voor ‘Doorgaan’ en tik op ‘OK’. Je iPhone maakt dan verbinding met je PC via bluetooth.

Kies voor ‘koppel’ wanneer je het verzoek ziet en tik op ‘koppelen’ op je PC. Sluit het Telefoonkoppeling-venster op je PC door te kiezen voor ‘Doorgaan > Doorgaan > Aan de slag’.

Vervolgens moet je nog even de ‘Instellingen’ van je iPhone openen. Ga naar ‘Bluetooth’ en tik op het informatiebolletje naast de verbinding met je pc. Zet vervolgens de optie ‘Toon meldingen’ en ‘Deel systeemmeldingen’ aan. Wil je op de Windows-PC ook toegang tot je contactpersonen uit je iPhone? Dan moet je ook de optie ‘Synchroniseer contacten’ aanzetten.

App is nog in ontwikkeling

De app is nog in ontwikkeling en sommige functies werken nog niet helemaal lekker. Zo kun je groepsberichten en afbeeldingen niet op je PC zien. Daarnaast worden de berichten die vanaf je iPhone zijn verzonden niet gesynchroniseerd met Windows. Ook gebeurd het wel eens dat berichten niet verschijnen op de PC en je even opnieuw moet verbinden.

Het is dus nog even wachten voor een écht goede manier om je iPhone met een Windows-PC te koppelen. En dat de app een paar flinke updates krijgt. Maar het begin is er.

