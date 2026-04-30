Apple komt dit jaar met 3 compleet nieuwe Ultra-producten: dit zijn ze

Apple wil dit jaar flink gaan uitpakken. Er komen namelijk drie nieuwe producten aan die de naam ‘Ultra’ gaan krijgen. Dit zijn ze!

Lees verder na de advertentie. Steun iPhoned Je gebruikt een adblocker. Dat vinden we jammer, want advertenties hebben we nodig om onze artikelen gratis aan te bieden. Steun iPhoned door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

Apple komt dit jaar met 3 nieuwe Ultra-producten

2026 wordt een bijzonder jaar voor Apple als we de geruchten mogen geloven. Want het lijkt erop dat er drie nieuwe ‘Ultra’-producten aan zitten te komen. De Ultra-naam ken je nu waarschijnlijk al van de Apple Watch Ultra, maar Apple wil deze naamgeving verder gaan uitbreiden.

1. iPhone Ultra

Allereerst is er de iPhone Ultra, een toestel waar al maandenlang over gediscussieerd wordt. Dit wordt vermoedelijk de eerste vouwbare iPhone van Apple. Een smartphone die in je broekzak past, maar je ook kunt uitklappen tot de grootte van ongeveer een iPad mini.

De iPhone Ultra wordt waarschijnlijk het nieuwe topmodel van Apple. De onthulling volgt tijdens het iPhone‑event in september, tegelijkertijd met de iPhone 18 Pro‑series.

2. AirPods Ultra

Er duikt ook steeds vaker een nieuwe naam op die we nog niet eerder in de line‑up van Apple zagen, dit zijn de AirPods Ultra. Volgens recente berichten lijkt het erop dat deze high‑end oortjes meer dan alleen een upgrade van de AirPods Pro gaan worden.

Volgens geruchten krijgen ze ingebouwde infrarood‑camera’s, wat allerlei handige functies mogelijk maakt. Denk aan besturing via handgebaren of ondersteuning voor Visual Intelligence.

Met Visual Intelligence kun je nu al op je iPhone objecten, gebouwen, planten, dieren en teksten in je omgeving herkennen en analyseren. Hoe dat precies gaat werken met de AirPods Ultra, blijf nog even afwachten. Maar tof is het zeker.

Steun iPhoned Je gebruikt een adblocker. Dat vinden we jammer, want advertenties hebben we nodig om onze artikelen gratis aan te bieden. Steun iPhoned door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

3. MacBook Ultra

Tot slot is er de MacBook Ultra, een laptop waar al langer verschillende geruchten over rondgaan. Deze laptop krijgt volgens kenners een OLED‑scherm met touchscreen, en hij draagt de Ultra‑naam om zijn premium‑positie te benadrukken.

Of deze drie Ultra‑producten ook daadwerkelijk allemaal dit jaar verschijnen, blijft nog even afwachten tot Apple ze officieel heeft aangekondigd. Wij kunnen er in ieder geval niet op wachten om ze te zien!

Wil je zo snel mogelijk weten als Apple meer informatie bekend maakt over deze producten? Schrijf je dan in voor onze nieuwsbrief!