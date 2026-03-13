De eerste vouwbare iPhone van Apple belooft spectaculair te worden. Maar wie hem wil hebben, moet daar flink voor betalen.

Schrik niet: zó duur wordt de nieuwe iPhone Ultra

Apple werkt al jaren aan een opvouwbare iPhone, maar nu lijkt er eindelijk meer duidelijkheid te komen over dit nieuwe toestel. Volgens recente geruchten krijgt deze iPhone toestel mogelijk de naam iPhone Ultra en wordt het een van de duurste toestellen ooit.

Volgens een post op de Chinese website Weibo worden dit de prijzen in RMB (de officiële valuta van de Volksrepubliek China).

iPhone Ultra 256GB: RMB 15,999;

iPhone Ultra 512GB: RMB 17,999;

iPhone Ultra 1TB: RMB 19,999.

Als we deze prijzen omzetten naar euro, dan ziet de prijs van de iPhone Ultra er als volgt uit.

iPhone Ultra 256 GB: 2028 euro;

iPhone Ultra 512 GB: 2282 euro;

iPhone Ultra 1 TB: 2536 euro.

De eerste opvouwbare iPhone zou dus volgens deze geruchten rond de 2000 euro gaan kosten voor het instapmodel met 256 GB opslag. Dat is nog steeds een fors bedrag, maar valt wel iets lager uit dan eerdere voorspellingen.

Sommige analisten gingen namelijk uit van instapprijzen rond de 2400 euro of zelfs hoger voor Apple’s eerste foldable. Apple staat er echter om bekend prijzen per regio anders te berekenen, dus in Europa kan het uiteindelijke prijskaartje altijd nog iets hoger uitvallen.

Meer over de iPhone Ultra

De prijs van de iPhone Ultra is dus wel flink. Maar de iPhone Ultra wordt ook een compleet nieuw type toestel voor het bedrijf. Je klapt hem namelijk open als een soort boek. Je hebt dan een groot scherm tussen de 7,7 en 8 inch.

Daarnaast zou de iPhone Ultra beschikken over 12 GB werkgeheugen. Dat is vergelijkbaar met de hoeveelheid RAM die ook in de nieuwste high-end iPhones zit. Hij krijg twee camera’s aan de achterkant en komt in twee kleuren.

Je moet nog wel even geduld hebben, want de iPhone Ultra verschijnt volgens geruchten pas in september van dit jaar. Apple brengt dan ook de iPhone 18 Pro en iPhone 18 Pro Max uit.