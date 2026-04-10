Prijs van de iPhone Ultra is gelekt (en die wordt héél duur)

De iPhone Ultra wordt hét nieuwe paradepaardje van Apple, maar daar hangt een flink prijskaartje aan. Schrik niet! Dit wordt de prijs van de iPhone Ultra!

Er zijn nieuwe geruchten opgedoken over de langverwachte iPhone Ultra (of iPhone Fold). Volgens de berichten lijkt Apple met dit model de prijs flink omhoog te schroeven. Hierdoor wordt de iPhone Ultra mogelijk het duurste toestel ooit.

Op dit moment is de duurste smartphone van Apple de iPhone 17 Pro Max. Daarvan beginnen de prijzen bij 1479 (maar als je online wat rondkijkt is hij al voor € 1.375,- te vinden). Als je dat toestel met de meeste opslag wilt kopen, ben je bij Apple zelfs 2479 euro kwijt. Maar ook daar zijn de prijzen online inmiddels wat lager. Zo heb je die versie al voor € 2.277,-.

Doorgaans betrouwbare Apple-kenner Mark Gurman heeft onlangs gezegd dat de iPhone Ultra ook duurder kan worden dan 2000 dollar. Dat is dezelfde prijs van de iPhone 17 Pro Max met de meeste opslag in Amerika. Dus als we dat vergelijken met de Europese prijzen van de iPhone 17 Pro Max gaat de iPhone Fold 2479 euro kosten!

Het is alleen niet bekend of dat de prijs wordt van het standaardtoestel, of de versie met de meeste opslag. Als dit de prijs wordt van de standaardversie, dan wordt die met meer opslag nog vele malen hoger. Je moet dan aan een prijs denken van boven de 3000 euro.

De hogere prijs van de iPhone Ultra is wel een beetje te verklaren. Het wordt naar verwachting het meest geavanceerde toestel dat Apple ooit heeft gemaakt. Daarnaast wordt dit de eerste vouwbare iPhone. De iPhone Ultra krijgt volgens andere geruchten 12 GB aan werkgeheugen, net zoveel RAM als in de nieuwste high-end iPhones. Aan de achterkant zijn twee camera’s te vinden en het toestel verschijnt in twee kleuren.

De vraag blijft natuurlijk wel of de Apple-fans bereid zijn om zoveel te betalen voor een smartphone. Apple heeft in het verleden vaker laten zien dat er wel een markt is voor duurdere modellen. Denk bijvoorbeeld aan de Apple Watch Ultra, die ook flink stuk duurder is dan een reguliere Apple Watch. Maar de prijs van de iPhone Fold is toch echt wel andere koek.

iPhone Ultra release

Je moet nog wel even geduld hebben, want de iPhone Ultra verschijnt volgens geruchten pas in september van dit jaar. Apple brengt dan ook de iPhone 18 Pro en iPhone 18 Pro Max uit.