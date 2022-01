Deze 4 vernieuwingen komen naar de iPhone SE 2023

De iPhone SE van dit jaar wordt waarschijnlijk niet heel spectaculair. Maar voor 2023 heeft Apple een veel grotere update op de planning staan. Naar deze 4 vernieuwingen van de iPhone SE 2023 kijken we uit.

iPhone SE in 2023 – 4 vernieuwingen

Over een paar maanden gaat Apple een kleine update uitbrengen voor de tweede generatie iPhone SE uit 2020. Naar verluidt krijgt de goedkope en compacte iPhone SE 2022 ondersteuning voor 5G en een A15-processor … maar meer ook niet. Zo moeten we het nog steeds doen met het ouderwetse design van de iPhone 8.

Een jaar later, in 2023, verwachten we echter een paar grote veranderingen voor Apple’s budgetvriendelijk instap-model. Zo is er sprake van een compleet redesign, evenals functies die we nog nooit eerder op een iPhone hebben gezien. Dit mag je verwachten voor de échte volgende generatie van de iPhone SE.

1. Een randloos scherm

Het kan bijna niet anders dat de iPhone van 2023 een compleet randloos scherm gaat krijgen. Het huidige design is nu al ouderwets, en volgend jaar wordt het al helemaal antiek.

Zoals altijd gaat Apple voor de iPhone SE 2023 een design van een reeds gelanceerde iPhone hergebruiken. En omdat alle modellen (op de iPhone SE 2020 na) tegenwoordig een randloos scherm hebben, is het zo goed als zeker dat ook de iPhone SE 2023 één en al scherm wordt.

Welk design het dan precies gaat worden, daar zijn wat meer twijfels over. Een iPhone XR/11-stijl met afgeronde hoeken? Of een iPhone 12 mini-design, omdat de SE toch altijd al als ‘compact’ werd ervaren? Hier zullen we in de toekomst vast nog meer geruchten over opvangen.

2. Touch ID in de zijknop

De TrueDepth-camera voor Face ID is niet alleen een mooie functie voor Apple’s iPhone-vlaggenschepen, hij is ook een van de duurste onderdelen die in een iPhone zitten. Daarom ligt het voor de hand dat we geen Face ID op de goedkoopste iPhone zullen krijgen.

In plaats daarvan gaat Apple hetzelfde trucje uithalen als met de iPad Air 2020 en iPad mini 2021. Bij de tablets zit in de aan/uit-knop een Touch ID-sensor verwerkt, die je vingerafdruk scant. Het lijkt ons een heel logische keuze als Apple deze techniek ook voor de iPhone SE 2023 gaat gebruiken.

Een alternatief zou een Touch ID-sensor onder het scherm kunnen zijn, maar omdat Apple de kosten zo laag mogelijk wil houden, neigen we toch naar de aan/uit-knop.

3. Een punch-hole camera

Een plekje vinden voor Touch ID is niet de enige uitdaging die Apple bij de iPhone SE 2023 heeft. Want waar komt de camera? Op de iPad Air en iPad is er genoeg rand om de camera-onderdelen daarin te verwerken, maar op het kleine SE-scherm telt elke millimeter.

Komt er dan een notch, maar zonder Face ID? Dat zou een beetje raar zijn. Aannemelijker is een camera die onopvallend in het scherm verwerkt is, een zogeheten punch-hole camera. Deze techniek is niet duur en zou dus prima bij de iPhone SE 2023 passen. De notch zou dan voorbehouden blijven aan Apple’s duurste producten. Recent werd zelfs het scherm van de MacBook Pro al uitgerust met een notch.

4. Kekke kleurtjes

Het maakt niet uit of Apple nou het design van de van de iPhone XR/11 of iPhone 12 kiest, de iPhone SE 2023 zal sowieso wat kleurrijker worden!

Er gaan geruchten dat de iPhone SE 2023 dezelfde pastelkleuren krijgt als de iMac 24-inch en iPad Air. Een andere mogelijkheid zijn de wat verzadigdere kleuren van de HomePod mini.

Vooralsnog benieuwd in wat Apple in 2022 voor ons in petto heeft? Bekijk dan onze verwachtingen voor 2022.