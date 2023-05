iPhone schermreparatie duur? Niet met deze lifehack!

Is het scherm van je iPhone gebarsten en zoek je een betaalbare manier om het te repareren? Zoek dan niet verder, want wij hebben dé oplossing!

Schermreparatie duur? Niet met deze lifehack!

Wanneer je een echte pechvogel bent, hoeft je iPhone maar één keer ongelukkig op de grond te vallen en je hebt al een flinke barst op het scherm te pakken. Maar wat dan? Als het maar een kleine barst is kun je de iPhone gewoon blijven gebruiken.

Maar toch: het is geen gezicht, zo’n lelijke barst. Je kunt het scherm dan laten vervangen door Apple, maar dat kost veel geld – heel vee geld. Een snelle blik op Apple’s schermreparatie-website voor de iPhone laat zien dat je voor het repareren van een iPhone 14 Pro Max-scherm al 489 euro kwijt bent. Nou hoef je voor oudere (en kleinere) toestellen wel wat minder diep in de buidel te tasten, maar het blijft een flink bedrag.

Scherm van je iPhone repareren: dat doe je zelf

Dan hebben wij een betere oplossing. We geven toe: je blijft achteraf nog wel wat van de barst zien (afhankelijk hoe erg het scherm eraan toe was). Maar de prijs is er dan ook naar: voor iets meer dan een tientje heb je weer een goed scherm!

YouTuber Mrwhosetheboss heeft het uitgeprobeerd en was zeer positief over het eindresultaat. Het was weliswaar geen iPhone-scherm dat hij ging repareren, maar dat maakt geen verschil. Bekijk hieronder het filmpje.

Het setje voor het repareren van het iPhone-scherm is onder andere te koop bij Bol.com voor 11,95 euro. Dat is een flink stuk minder dan de prijzen die Apple vraagt voor het vervangen van je scherm

We moeten wel enkele kanttekeningen plaatsen. De barsten verdwijnen niet helemaal, maar je ziet ze een stuk minder. Doe dit ook alleen op eigen risico, en als je zeker weet dat je toch niet van plan bent om het scherm te laten vervangen. Want dat blijft natuurlijk de beste oplossing.

