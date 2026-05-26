Er kwam jammer genoeg nooit een echte Apple Car. Maar een bekende naam van Apple duikt nu tóch op in de autowereld.

Apple heeft tóch meegeholpen aan een auto (en je kunt hem straks kopen)

Jarenlang gingen er geruchten over een echte Apple-auto. Dat project kwam er uiteindelijk nooit, maar Apple is stiekem toch niet helemaal weggebleven van de automarkt. Voormalig Apple-topontwerper Jony Ive blijkt namelijk te hebben meegewerkt aan een bijzondere nieuwe elektrische auto van Ferrari!

Het gaat om de nieuwe Ferrari Luce, een elektrische auto waarbij designbureau LoveFrom betrokken was. Dat is het ontwerpbedrijf van Jony Ive, de man die jarenlang verantwoordelijk was voor het uiterlijk van bekende Apple-producten zoals de iPhone, iMac en Apple Watch. Zijn minimalistische stijl is volgens het rapport duidelijk terug te zien in de auto.

Op foto’s en video’s valt vooral het gelikte en strakke ontwerp op. De Ferrari Luce heeft een rustig interieur zonder overdreven veel knoppen en bedieningspaneeltjes. Volgens de berichten werkte LoveFrom mee aan verschillende onderdelen van het ontwerp en de gebruikerservaring van de auto.

Toch betekent dit niet dat Apple zelf straks toch weer gaat proberen om hun eigen auto te maken. Het beroemde Apple Car-project werd eerder stopgezet, ondanks jaren van ontwikkeling en honderden medewerkers die eraan hebben zitten zwoegen. Maar deze nieuwe Ferrari laat wel zien wat er eventueel mogelijk was geweest.

Prijs en lancering: zoveel moet hij kosten

De prijs van de Ferrari Luce begint in Europa bij 550.000 euro. Goedkoop wordt hij dus zeker niet. De productie van de elektrische auto moet eind 2026 van start gaan. In de Verenigde Staten staat de lancering gepland voor het tweede kwartaal van 2027.

