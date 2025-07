Hét plan van Apple voor de komende 3 jaar is gelekt (iPhone-nieuws #30)

Apple werkt niet alleen aan de volgende iPhone, doorgaans wordt er ook al aan veel latere modellen gewerkt. Nu is het iPhone-plan voor de komende 3 jaar gelekt. Dit en meer in het iPhoned-nieuwsoverzicht van deze week.

Er komen grote veranderingen aan voor de iPhone! Waar de smartphone de afgelopen jaren steeds kleine aanpassingen in het design heeft gehad, wordt het ontwerp van de volgende iPhones wél compleet anders. Volgens geruchten kunnen we de komende drie jaar meerdere iPhones verwachten, die volledig opnieuw ontworpen zijn. Dit is Apple de komende jaren van plan!

Gebruik je de fotobibliotheek op je iPhone regelmatig? Dan hebben we goed nieuws, want de Foto’s-app krijgt er een handige functie bij. Met iOS 26 komen veel veranderingen naar je iPhone, waardoor meerdere applicaties van Apple een nieuwe indeling krijgen. Eén daarvan is de Foto’s-app, die vanaf iOS 26 weer compleet anders is ingedeeld. Zo komt het vernieuwde design met Liquid Glass ook naar de fotobibliotheek. Maar één nieuwe functie steelt echt de show.

Er komt weer een nieuwe functie aan voor WhatsApp! De berichtendienst introduceert regelmatig handige features. Zo kun je sinds kort eindelijk losse tekst in berichten selecteren en is WhatsApp uitgebreid met Meta AI. Daar komt binnenkort nog een handige functie bij, die ervoor zorgt dat je berichten in WhatsApp nooit meer vergeet. Het wordt eindelijk mogelijk om herinneringen voor berichten in te stellen bij de berichtendienst.

Ben jij nog aan het wachten op CarPlay Ultra? Dan hebben we slecht nieuws, want opnieuw heeft een automerk afstand genomen van CarPlay Ultra. Apple heeft de nieuwe generatie van het besturingssysteem een aantal maanden geleden uitgebracht. Het gaat om een grote update, waarbij CarPlay voor het eerst alle schermen in de auto overneemt.

Apple heeft al aangegeven dat de update later dit jaar naar veel meer auto’s komt, maar dat verloopt nog helemaal niet volgens plan. In plaats daarvan geven steeds meer autofabrikanten aan CarPlay Ultra niet te ondersteunen

Na de bèta van iOS 26 voor ontwikkelaars is nu ook de publieke versie verschenen. Dit betekent dat iedereen de nieuwste versie van het iPhone besturingssysteem nu kan installeren.

Wij vertellen je of jouw iPhone de nieuwe bèta ondersteunt en hoe je die vervolgens op jouw toestel installeert.

Apple brengt dit jaar met iOS 26 grote veranderingen naar je iPhone. Het besturingssysteem krijgt een nieuwe interface, waarbij Apple Liquid Glass op de iPhone introduceert. Vrijwel alle applicaties van Apple krijgen een aangepaste indeling met Liquid Glass. Dat is lang niet alles, want iOS 26 brengt een reeks nieuwe emoji naar de iPhone.

Er komen nieuwe features aan voor de Apple Watch! Apple heeft watchOS 26 aangekondigd, waarmee de smartwatch veel nieuwe functies krijgt. Met de update komt de nieuwe Workout Buddy naar de Apple Watch, kun je krachttrainingen beter registreren en wordt de smartwatch uitgebreid met een nieuw polsgebaar. Nu blijkt dat er nóg een nieuwe feature naar de Apple Watch komt, die is opgedoken in de software van iOS 26.

Ga je met de auto op vakantie, dan wil je natuurlijk dat alles onderweg soepel verloopt. Met een Apple CarPlay dongle sluit je jouw iPhone simpel aan op het scherm van je auto, zonder gedoe met kabels. We zetten de 3 beste dongles voor je op een rij.

