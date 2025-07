Deze nieuwe feature komt naar de Apple Watch (en ga jij dagelijks gebruiken)

De Apple Watch krijgt er een nieuwe feature bij, die jij waarschijnlijk dagelijks gaat gebruiken! Om deze functie in watchOS gaat het.

Nieuwe features voor de Apple Watch

Er komen nieuwe features aan voor de Apple Watch! Apple heeft watchOS 26 aangekondigd, waarmee de smartwatch veel nieuwe functies krijgt. Met de update komt de nieuwe Workout Buddy naar de Apple Watch, kun je krachttrainingen beter registreren en wordt de smartwatch uitgebreid met een nieuw polsgebaar. Nu blijkt dat er nóg een nieuwe feature naar de Apple Watch komt, die is opgedoken in de software van iOS 26.

In deze software zijn codes gevonden, die duiden op een nieuwe feature voor de slaapregistratie met de Apple Watch. Je kunt de smartwatch al langer gebruiken om je slaap mee bij te houden, door de Apple Watch ook in de nacht te dragen. Daarvoor introduceert Apple in watchOS 26 mogelijk een handige functie, want het bedrijf werkt aan een slaapscore voor de smartwatch. Die score is ontdekt in de software achter iOS 26 en komt vermoedelijk later naar de Apple Watch.

Slaapscore

De nieuwe functie wordt door Apple zelf op dit moment ‘Watch Focus Score’ genoemd. Het getal van deze score wordt in een cirkel geplaatst, die bestaat uit de drie kleuren van de verschillende slaapstadia op de Apple Watch. Je kunt informatie over je nachtrust nu al terugvinden in de smartwatch. De Apple Watch maakt daarbij onderscheid tussen drie stadia, waarbij je wakker bent (oranje kleur), in je REM-slaap verkeert (lichtblauwe kleur) of in diepe slaap bent (donkerblauwe kleur).

Met deze kleuren zie je nu al wat de kwaliteit van de nachtrust was volgens de Apple Watch. Om dat gemakkelijker te maken krijgt de Apple Watch er een handige feature bij in de vorm van een slaapscore. Deze score berekent op basis van slaapgegevens hoe goed (of slecht) je nachtrust was. Hoe hoger het getal, hoe beter en dieper je hebt geslapen. Zo zie je iedere dag in één oogopslag alle informatie over je recente nachtrust.

Release van watchOS 26

De slaapscore zou een handige toevoeging voor de Apple Watch betekenen, zeker omdat andere smartwatches al (veel) langer over een soortgelijke feature beschikken. Het is nog onbekend wanneer de functie naar de Apple Watch komt. Apple heeft de slaapscore zelf nog niet aangekondigd en de nieuwe instelling is niet beschikbaar in de eerste testversies van watchOS 26. We moeten daarom waarschijnlijk nog wel even wachten op de nieuwe slaapfunctie.

Apple brengt watchOS 26 uit in september, die maand komen veel nieuwe functies naar je Apple Watch. Toch rolt Apple dan nog niet alle features uit, want het komt regelmatig voor dat met een latere watchOS-update meer verbeteringen worden doorgevoerd. Dat lijkt het geval te zijn bij de slaapscore, waardoor de nieuwe feature pas met watchOS 26.1 of later naar je Apple Watch komt. Wil je weten of jouw smartwatch kan updaten naar watchOS 26? Lees dan hier welke Apple Watches ondersteuning hebben!