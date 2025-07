Vakantie zonder stress: de 3 beste Apple CarPlay dongles voor onderweg

Ga je met de auto op vakantie, dan wil je natuurlijk dat alles onderweg soepel verloopt. Met een Apple CarPlay dongle sluit je jouw iPhone simpel aan op het scherm van je auto, zonder gedoe met kabels. We zetten de 3 beste dongles voor je op een rij.

Waarom een Apple CarPlay dongle onmisbaar is op vakantie

Een Apple CarPlay dongle mag absoluut niet ontbreken tijdens je vakantie, omdat het zorgt voor vrijheid en gemak onderweg. Met een dongle maak je eenvoudig draadloos verbinding tussen je iPhone en het autoscherm, waardoor je direct toegang hebt tot diverse navigatieapps, je favoriete muziek en handsfree bellen, zonder problemen met kabels.

Zeker op reis, wanneer je routes wilt aanpassen, tips wilt opzoeken of spontaan een afslag neemt, biedt een Apple CarPlay dongle flexibiliteit en gemak. Je geniet ontspannen van elke autorit, houdt het dashboard opgeruimd en zorgt met één apparaat voor meer comfort én ontspanning voor alle inzittenden tijdens een lange vakantietocht.

Let wel op: deze dongles werken uitsluitend in auto’s die al zijn uitgerust met een ingebouwd Apple CarPlay- of Android Auto-systeem. Heb je een oudere auto zonder deze systemen, dan functioneert de dongle niet. Controleer dus zeker of jouw auto standaard over CarPlay of Android Auto beschikt voordat je een van deze dongles aanschaft.

Lammtto CarPlay-adapter: voor 42,98 euro

Deze Lamtto CarPlay-adapter is de perfecte reisgenoot voor wie zorgeloos wil genieten van zijn vakantie met de auto. Dankzij de eenvoudige plug & play-installatie kun je snelle verbinding maken via usb-a of usb-c, waardoor je meteen draadloos Apple CarPlay of Android Auto gebruikt. Ideaal voor vakantieritten: je hoeft geen kabels meer te ontwar­ren en hebt altijd direct toegang tot navigatie, muziek en handsfree bellen. Doordat de adapter werkt met meer dan 800 automodellen vanaf 2016 (mits voorzien van bedrade CarPlay), past hij bij vrijwel iedere moderne vakantieauto en blijft het dashboard opgeruimd.

Met een scherpe prijs van slechts 42,95 euro is deze Lamtto-adapter een slimme keuze voor vakantiegangers die hun reis zonder gedoe willen plannen en onderweg willen genieten van hun favoriete muziek. Dankzij spraakbesturing hoef je geen knoppen aan te raken en regel je alles eenvoudig met je stem

Buddi Play 2: voor 79,95 euro

Met de Buddi Play 2 kies je voor gemak tijdens je vakantie. Deze draadloze dongle zorgt ervoor dat je Apple CarPlay of Android Auto direct beschikbaar is zodra je instapt. Op avontuur in een onbekend land of op een onbekende route? Met één beweging start je jouw favoriete navigatie-app en heb je muziek, podcasts en spraakbesturing altijd binnen handbereik. De Nederlandse interface maakt het extra gemakkelijk om onderweg je favoriete reisapps te gebruiken of contact te houden met het thuisfront.

Voor 79,95 euro plug je deze CarPlay dongle eenvoudig in de usb-aansluiting van je auto. Bij iedere stop of wanneer je op een nieuwe bestemming aankomt, herkent het systeem automatisch je telefoon en heb je meteen verbinding. Je hoeft nooit meer te zoeken naar kabels of te worstelen met ingewikkelde installatie: alles werkt direct en eenvoudig.

CarlinKit Smart Box: voor 162,40 euro

Dankzij deze slimme Apple CarPlay en Android Auto dongle van CarlinKit verander je het infotainmentsysteem van je auto in een volwaardig mediasysteem: je streamt gemakkelijk Netflix, YouTube of Spotify op het autoscherm, perfect voor ontspanning op de camping, tijdens een regenachtige middag, of bij een lange stop onderweg.

Deze dongle voor zowel draadloze Apple CarPlay als Android Auto geeft je direct toegang tot navigatie, reisapps en handsfree bellen, wat het autorijden tijdens je vakantie een stuk comfortabeler maakt. Je hebt bovendien keuze uit je favoriete apps via de Google Play Store en de interface blijft snel dankzij de krachtige processor en ruime opslagruimte.

Voor deze CarPlay dongle betaal je 162,40 euro en maak je iedere vakantie-autorit extra comfortabel en leuk. Je plant simpel je route via Google Maps, luistert naar je lievelingsmuziek, bekijkt films bij slecht weer of entertaint de kinderen onderweg met hun favoriete programma’s. Of je nu door de bergen rijdt of langs zee, deze dongle zorgt ervoor dat iedereen zich onderweg vermaakt en dat reizen een stuk relaxter wordt.