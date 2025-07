Jouw fotobibliotheek wordt nog beter (door deze verborgen iPhone-functie)

Apple brengt een nieuwe functie naar de iPhone, die jouw fotobibliotheek nóg beter maakt. Dit verandert er!

Fotobibliotheek op de iPhone

Gebruik je de fotobibliotheek op je iPhone regelmatig? Dan hebben we goed nieuws, want de Foto’s-app krijgt er een handige functie bij. Met iOS 26 komen veel veranderingen naar je iPhone, waardoor meerdere applicaties van Apple een nieuwe indeling krijgen. Eén daarvan is de Foto’s-app, die vanaf iOS 26 weer compleet anders is ingedeeld. Zo komt het vernieuwde design met Liquid Glass ook naar de fotobibliotheek.

Het nieuwe ontwerp en de aangepaste indeling zijn de belangrijkste veranderingen die met iOS 26 naar de Foto’s-app op de iPhone komen. Toch is dat nog niet alles, want de fotobibliotheek op de iPhone krijgt er ook een aantal verborgen functies bij. Eén daarvan is het bundelen van foto’s en video’s van een concert of ander evenement. Vanaf iOS 26 herkent de Foto’s-app deze gebeurtenissen automatisch.

Evenementen in Foto’s-app

Ga je regelmatig naar grote evenementen, zoals concerten of sportwedstrijden? In dat geval krijg je er vanaf iOS 26 een handige functie bij. De fotobibliotheek op de iPhone registreert deze evenementen dan automatisch. Dat zie je in de fotorol terug bij de knoppen onder de afbeelding of video. Waar bij alle foto’s en filmpjes een informatiesymbool (‘i’) staat, is dat bij beeldmateriaal van evenementen vanaf iOS 26 een icoon van een ticket.

Tik je op dit nieuwe symbool onder de foto of video? Dan weergeeft de fotobibliotheek op de iPhone meer informatie over het evenement. Zo zie je welke artiest optrad bij het concert en waar het optreden precies plaatsvond. Daarnaast wordt de pagina van de artiest in Apple Music gekoppeld aan de Foto’s-app, zodat je met één tik naar de afspeellijst met de setlist van het concert kunt gaan. Op deze manier is de filmrol een handige koppeling met Apple Music.

Meer over de fotobibliotheek

De fotobibliotheek op de iPhone plaatst al langer foto’s en video’s van bepaalde gebeurtenissen samen in één verzameling. Vanaf iOS 26 is die functie veel geavanceerder, want dan wordt ook informatie over de gebeurtenis weergegeven. Bij concerten zie je bijvoorbeeld ook de begin- en eindtijd en het adres van de concertzaal. Daarnaast wordt informatie over de camera van de iPhone weergegeven onder de foto of video, zoals in iOS 18 ook al gebeurt.

Ben je enthousiast over de nieuwe feature? Apple brengt de geavanceerde functie voor evenementen met iOS 26 naar de fotobibliotheek op je iPhone. Dezelfde veranderingen komen met iPadOS 26 naar de iPad. Deze softwareversies verschijnen in september, wanneer Apple de belangrijkste updates van 2025 uitbrengt. Wil je geen enkele aankondiging en update van Apple missen? Schrijf je dan in voor onze nieuwsbrief, zodat je direct op de hoogte bent!