WhatsApp komt met nieuwe functie die laat zien wie er online is

In de nieuwste bètaversie van WhatsApp verschijnt voortaan een groene stip wanneer iemand van je contactpersonen online is – dit houdt het in.

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Nieuwe functie WhatsApp laat zien wie er online is

Volgens WaBetaInfo heeft WhatsApp de functie aan de nieuwste bètaversie van de app toegevoegd. Daar verschijnt voortaan een groene stip bij contacten die op dat moment online zijn. Je ziet dus veel sneller of iemand online is op WhatsApp of niet. De indicator verdwijnt automatisch weer zodra diegene niet langer actief is op WhatsApp. De nieuwe functie is beschikbaar in WhatsApp bèta voor iOS 26.26.10.72 via TestFlight.

Opvallend is dat de groene stip voorlopig alleen zichtbaar is in het scherm met contactinformatie. Dat scherm open je door in een chat op de naam van een contact te tikken. De indicator verschijnt dus nog niet in de chat-lijst of direct in een gesprek. Mogelijk breidt WhatsApp dit in een latere update verder uit.

Privacy blijft

Er is gelukkig ook goed nieuws voor gebruikers die waarde hechten aan hun privacy: de nieuwe indicator verandert niets aan de bestaande privacy-instellingen. Heb je ervoor gekozen om je online-status of ‘Laatst gezien’-informatie te verbergen, dan verschijnt de groene stip ook niet voor andere gebruikers. WhatsApp gebruikt hiervoor dezelfde instellingen die nu al gelden voor de online-status.

Daardoor hoef je dus niet bang te zijn dat de update ineens meer informatie over jouw activiteit prijsgeeft. De groene stip maakt bestaande informatie vooral sneller zichtbaar, zonder de privacyregels aan te passen.

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Nog niet voor iedereen

De functie wordt momenteel uitgerold naar gebruikers van de WhatsApp-bèta op iOS. Niet iedereen met de nieuwste TestFlight-versie ziet de groene stip daarom direct verschijnen. Daarnaast meldt WABetaInfo dat een klein aantal gebruikers van de reguliere App Store-versie de functie mogelijk alvast krijgt als onderdeel van een beperkte test. Wanneer de groene stip voor alle iPhone-gebruikers beschikbaar komt, heeft WhatsApp nog niet bekendgemaakt.

De groene stip is overigens niet helemaal nieuw. Vorige maand dook dezelfde functie al op in de Android-bèta van WhatsApp. Wil je niets missen van alle verdere ontwikkelingen? Schrijf je dan in voor onze nieuwsbrief, dan houden we je voortaan automatisch op de hoogte!