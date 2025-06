Met iOS 26 heeft het Bedieningspaneel op de iPhone ook een transformatie ondergaan. En dat ziet er nu als volgt uit!

iOS 26 heeft nieuw Bedieningspaneel op iPhone: zo ziet dat eruit

Apple heeft in iOS 26 het Bedieningspaneel (Control Center) flink opgefrist. En we moeten eerlijk zijn: het was wel eventjes wennen. Het volledige Bedieningspaneel heeft nu het nieuwe Liquid Glass-design gekregen. Hierdoor lijkt het net alsof de knoppen en schuifbalkjes van glas gemaakt zijn.

Er zijn (tot zover bekend) geen nieuwe functies bijgekomen. Dus Apple heeft zich bij het Bedieningspaneel van iOS 26 alleen gericht op het uiterlijk.

Het is wel leuk dat de achtergrond nog steeds zichtbaar is door de glazen knoppen heen. Maar daar kleeft ook wel een nadeel aan. Soms kan het allemaal wat rommelig ogen wanneer je het Bedieningspaneel hebt geopend op een drukke achtergrond.

Dit is natuurlijk pas de eerste bèta van iOS 26. De kans is groot dat Apple nog wat verder aan het uiterlijk gaat sleutelen. Misschien komen er dan nog nieuwe functies of features bij.

iOS 26 in het kort

Apple stapt dit jaar af van de vertrouwde nummering van het iPhone-besturingssysteem. In plaats van iOS 19 komt het bedrijf nu met iOS 26, vernoemd naar het jaar 2026. Deze nieuwe naamgeving geldt trouwens ook voor watchOS, iPadOS, macOS, tvOS en visionOS.

Met de update naar iOS 26 heeft Apple flink gesleuteld aan het uiterlijk. Het is misschien wel de grootste update sinds iOS 7. Behalve het Bedieningspaneel hebben veel onderdelen in iOS 26 een glazen look gekregen en zijn zelfs doorzichtig geworden.

iOS 26 komt in september uit. Apple kiest er meestal voor om nieuwe softwareversies op maandag of dinsdag uit te brengen, een week na de lancering van de nieuwe iPhones. Waarschijnlijk zal de officiële release van iOS 26 dan op maandag 15 september of dinsdag 16 september vallen.