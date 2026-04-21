iPhone 18 wordt minder goed dan verwacht (maar dat is juist goed nieuws)

Maurice Snijders
21 april 2026, 15:49
Volgens een nieuw gerucht schroeft Apple de geplande specificaties van de standaard iPhone 18 terug om kosten te besparen. Dit moet je weten.

Weibo-gebruiker Fixed Focus Digital zegt in een nieuw bericht dat de aankomende standaard ‌iPhone 18‌ schijnbaar bepaalde bezuinigingen vertoont. Dit zou betekenen dat het toestel meer in lijn komt met het goedkopere model, de iPhone 18e. Volgens Fixed Focus Digital gaat het om kostenbesparende maatregelen.

Apple heeft blijkbaar gekozen voor nieuwe strategieën om de kosten van het toestel te beperken. Denk onder meer aan specifieke bezuinigingen op productieprocessen, chips, geheugen en meer. Dit brengt het toestel meer in lijn met het ‘18e’-model.

Verschillen met de iPhone 18e

Bij de iPhone 17e en iPhone 17 zijn de grootste verschillen het Dynamic Island, de schermgrootte, ProMotion, de helderheid, de camera aan de voorkant, de ultragroothoekcamera en de batterijduur. Het is niet duidelijk welke belangrijke onderscheidende kenmerken tussen de iPhone 18 en de iPhone 18e zullen blijven bestaan.

Fixed Focus Digital heeft de informatie blijkbaar geverifieerd aan de hand van meerdere bronnen. De Weibo-gebruiker merkt daarbij op dat de informatie afkomstig is van dezelfde bron die eerder correct heeft bevestigd dat de ‌iPhone 17e‌ wederom een notch zou krijgen. Dit in tegenstelling tot andere berichten die zeiden dat Apple het toestel een ‌Dynamic Island‌ zou geven.

De iPhone 18 komt in het voorjaar van 2027

De standaard ‌iPhone 18‌ verschijnt naar verwachting enkele maanden na de iPhone 18 Pro-modellen. Dit komt door de geheel nieuwe strategie van Apple, waarbij de lancering in twee delen plaatsvindt. Tijdens de gebruikelijke iPhone-aankondiging van Apple in september, verwachten we de ‌iPhone 18 Pro‌, ‌iPhone 18 Pro‌ Max en de vouwbare iPhone Ultra. De iPhone 18e, ‌iPhone 18‌ en iPhone Air 2 volgen dan waarschijnlijk in het voorjaar van 2027.

